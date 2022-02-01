Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення (доповнено)
Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення (доповнено)
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Скандального полковника Голубана затримали у справі про масові заворушення, - ЗМІ
Скандального полковника Голубана затримали у справі про масові заворушення, - ЗМІ
Тимошенко: шлях України - виконання не Мінських домовленостей, а Будапештського меморандуму
Тимошенко: шлях України - виконання не Мінських домовленостей, а Будапештського меморандуму
Помер режисер і сценарист Віктор Мережко, який підтримував окупацію Криму
Помер режисер і сценарист Віктор Мережко, який підтримував окупацію Криму
ГоловнаСпорт

Колишнього головного тренера "Челсі" звинуватили в сексуальних домаганнях

Випливли деякі подробиці інтимного життя Авраама Гранта.

Колишнього головного тренера "Челсі" звинуватили в сексуальних домаганнях
Авраам Грант
Фото: EPA/UPG

Одразу кілька жінок звинуватили колишнього наставника "Челсі" Авраама Гранта в сексуальних домаганнях, повідомляє Daily Mail.

Викриття відбулося в рамках ізраїльського телешоу Exposure. Останній його випуск присвятили 66-річному Гранту.

У цьому телешоу кілька молодих жінок протягом години розповіли, що Грант обіцяв їм сприяти у просуванні кар'єрними сходами, якщо вони матимуть інтимну близькість із ним.

Стверджується, що ізраїльтянин тиснув на дівчат, "поки ті не погоджувалися на секс".

Ще одне одкровення – поведінка Гранта була "відкритим секретом" для його колег, проте ті заплющували очі.

Нагадаємо, Грант очолював "Челсі" у 2007-2008 роках. Під його керівництвом "пенсіонери" стали віцечемпіонами АПЛ і вийшли у фінал Ліги чемпіонів, де в Москві в серії драматичних пенальті програли "МанЮнайтед" – 1:1 (пенальті – 5:6).

Крім того, Грант привів скромний "Портсмут" до фіналу Кубка Англії 2010 року, а також керував "Вест Гем Юнайтед" у Прем'єр-лізі.

Нині Грант обіймає посаду спортивного директора в індійському клубі "Норт-Іст Юнайтед".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також