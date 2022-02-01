Колишнього головного тренера "Челсі" звинуватили в сексуальних домаганнях

Одразу кілька жінок звинуватили колишнього наставника "Челсі" Авраама Гранта в сексуальних домаганнях, повідомляє Daily Mail.

Викриття відбулося в рамках ізраїльського телешоу Exposure. Останній його випуск присвятили 66-річному Гранту.

У цьому телешоу кілька молодих жінок протягом години розповіли, що Грант обіцяв їм сприяти у просуванні кар'єрними сходами, якщо вони матимуть інтимну близькість із ним.

Стверджується, що ізраїльтянин тиснув на дівчат, "поки ті не погоджувалися на секс".

Ще одне одкровення – поведінка Гранта була "відкритим секретом" для його колег, проте ті заплющували очі.

Нагадаємо, Грант очолював "Челсі" у 2007-2008 роках. Під його керівництвом "пенсіонери" стали віцечемпіонами АПЛ і вийшли у фінал Ліги чемпіонів, де в Москві в серії драматичних пенальті програли "МанЮнайтед" – 1:1 (пенальті – 5:6).

Крім того, Грант привів скромний "Портсмут" до фіналу Кубка Англії 2010 року, а також керував "Вест Гем Юнайтед" у Прем'єр-лізі.

Нині Грант обіймає посаду спортивного директора в індійському клубі "Норт-Іст Юнайтед".