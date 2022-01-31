В Угорщині та Словаччині завершився XV чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд.
У фіналі, що відбувся в Будапешті, зійшлися переможець двох попередніх розіграшів збірна Іспанії та рекордсмен за кількістю перемог на турнірах збірна Швеції.
Зустріч розвивалася драматично і завершилася вже після ігрового часу 7-метровим ударом у виконанні шведа Ніколаса Екберга.
Скандинав був точним і через 20 років приніс національній команді Швеції титул чемпіона Європи.
💪 The winning goal for @hlandslaget 🇸🇪, by Niclas Ekberg#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/GUy2qxNVCz— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2022
Підсумковий рахунок – 27:26 (12:13).
Матч за "бронзу" між збірними Данії та Франції завершився в додатковий час перемогою данців – 35:32.