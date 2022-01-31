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В Угорщині та Словаччині завершився XV чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд.

У фіналі, що відбувся в Будапешті, зійшлися переможець двох попередніх розіграшів збірна Іспанії та рекордсмен за кількістю перемог на турнірах збірна Швеції.

Зустріч розвивалася драматично і завершилася вже після ігрового часу 7-метровим ударом у виконанні шведа Ніколаса Екберга.

Скандинав був точним і через 20 років приніс національній команді Швеції титул чемпіона Європи.

Підсумковий рахунок – 27:26 (12:13).

Матч за "бронзу" між збірними Данії та Франції завершився в додатковий час перемогою данців – 35:32.