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Лайнсмени забули прапорці в готелі та відсудили відбірковий матч ЧС-2022 за допомогою швабр та стюардських жилетів

Верх розгильдяйства та винахідливості.

Фото: скриншот

У південноамериканській відбірковій кампанії Чемпіонату світу-2022 боротьба підійшла до завершальної стадії. Командам залишилося провести по 3 матчі.

Ажіотаж і відповідальність за результат такі високі, що перед ними не встояли навіть деякі судді.

Так, перед матчем збірних Чилі та Аргентини (1:2) відзначилася бригада бразильських арбітрів на чолі з Андерсоном Даронком.

Його помічники Фабрісіу Віларінью да Сілва і Родрігу Фігерейду забули прапорці в готелі.

Фото: скриншот

Потрібно віддати належне підприємливості та олімпійському спокою бразильців. Вони не довго думаючи, спорудили собі прапорці з ручок швабр та жилеток стюардів.

Ноу-хау по-бразильськи. Вийшло навіть дуже натурально.

Григорій МухінГригорій Мухін
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