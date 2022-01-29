У південноамериканській відбірковій кампанії Чемпіонату світу-2022 боротьба підійшла до завершальної стадії. Командам залишилося провести по 3 матчі.
Ажіотаж і відповідальність за результат такі високі, що перед ними не встояли навіть деякі судді.
Так, перед матчем збірних Чилі та Аргентини (1:2) відзначилася бригада бразильських арбітрів на чолі з Андерсоном Даронком.
Його помічники Фабрісіу Віларінью да Сілва і Родрігу Фігерейду забули прапорці в готелі.
Потрібно віддати належне підприємливості та олімпійському спокою бразильців. Вони не довго думаючи, спорудили собі прапорці з ручок швабр та жилеток стюардів.
Ноу-хау по-бразильськи. Вийшло навіть дуже натурально.