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Прапороносцем збірної Росії на церемонії відкриття Олімпіади-2022 може стати американець

Вік Вайлд – одна із кандидатур.

Прапороносцем збірної Росії на церемонії відкриття Олімпіади-2022 може стати американець
Вік Вайлд
Фото: EPA/UPG

До старту Олімпійських ігор у Пекіні залишився лише тиждень.

Багато команд вирішують, хто понесе державний прапор на офіційній церемонії відкриття зимових Ігор. Справа почесна та відповідальна.

У Росії несподівано виплив чисто медійний проект зробити прапороносцем ОКР сноубордиста, дворазового олімпійського чемпіона Сочі-2014 Віка Вайлда, який також має американський паспорт.

Такої думки зокрема дотримується авторитетний в олімпійських колах фахівець Тетяна Тарасова, яка введена до Зали слави світового фігурного катання.

Додамо, що у Пекіні 35-річний америко-росіянин виступить у паралельному гігантському слаломі.

Нагадаємо, що Росія буде єдиною країною на Олімпіаді-2022, чиї спортсмени будуть без прапора.

Санкції від Всесвітньої антидопінгової агенції щодо Росії діють до середини грудня 2022 року. А це означає, що на зимових Іграх у Пекіні, як і цього літа в Токіо, російським спортсменам доведеться виступати під прапором Олімпійського комітету Росії.

Додамо, що минулої зимової Олімпіади-2018 у Пхончхані збірна ROC йшла під прапором МОК, який ніс волонтер.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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