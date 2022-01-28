Ексчемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), який раніше активував пункт про реванш з українським чемпіоном Олександром Усиком (19-0, 13 КО), спростував повідомлення про те, що він погодився на відступні у розмірі 15 млн фунтів, щоб дозволити чемпіону світу за версією WBC Тайсону Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) та Усику битися за звання абсолютного чемпіона світу.

Підтримав Ентоні в його рішенні все ж таки проводити матч-реванш колишній чемпіон світу, а нині мер Києва Віталій Кличко.

"Це його рішення", - сказав Sky News Кличко-старший.

"Але моя особиста думка? Якщо Джошуа відійде убік у цей момент, коли боксерська аудиторія чекає на реванш і хоче побачити Джошуа проти Усика, він покаже слабкість. Джошуа, не роби цього, будь ласка", - закликав Кличко Ентоні.

🗣️ "Joshua don't do that please!"



Vitali Klitschko says Anthony Joshua will be making a big mistake if he steps aside for Tyson Fury and doesn't go ahead with his rematch fight with Oleksandr Usyk. pic.twitter.com/SpQsXLn8Fp — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 27, 2022

"Як бійці ми боремося не тільки за себе, а й за публіку. Аудиторія вирішує. Якщо публіка хоче бою, він має відбутися. Якщо Джошуа відійде вбік, я не впевнений, що інтерес до Джошуа буде таким великим у майбутньому", - боїться Віталій за останнього суперника свого молодшого брата.

Кличко додав, що всі фанати боксу чекають на реванш.

"Усі чекають реваншу між Усиком і Джошуа. Усик такий сильний чи Джошуа припустився помилок? Хто сильніший? Це питання цікавить кожного любителя боксу. Отримаймо відповідь. Тому цей бій повинен відбутися. Грандіозний бій. Зараз усі сумніваються, що Джошуа досить сильний, щоб битися з Ф'юрі.

Він може дати відповідь у бою з Усиком. Якщо Джошуа переможе Усика, буде величезний інтерес (до бою Джошуа проти Ф'юрі. - LB.ua).

Це буде головний бій за останні 10 років. Джошуа – класичний боксер, Ф'юрі – неортодоксальний. Обидва панчери, обидва можуть вирішити результат бою будь-якої миті. Обидва є бійцями світового класу і можуть нокаутувати один одного будь-якої секунди", - зазначив мер Києва.

При цьому Кличко відмовився прогнозувати підсумок можливого бою Джошуа – Ф'юрі.

"Жоден експерт не може очікувати рішення в боях, особливо з важковаговиками, де може вирішити один удар. Ось чому бокс такий цікавий. Бійці-важковаговики схожі на гладіаторів і користуються величезною увагою всього світу", - заявив Кличко.