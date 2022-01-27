Ставки на територіальну оборону
Ставки на територіальну оборону
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
У Дніпрі 20-річний нацгвардієць з автомата розстріляв товаришів по службі
У Дніпрі 20-річний нацгвардієць з автомата розстріляв товаришів по службі
США надали письмову відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки"
США надали письмову відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки"
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Затримано нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі
Затримано нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
ГоловнаСпорт

Стала відома перша фіналістка Australian Open-2022

Ешлі Барті вперше вийшла у фінал домашнього мейджора.

Стала відома перша фіналістка Australian Open-2022
Ешлі Барті
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка світу Ешлі Барті не зустріла особливого опору з боку американки Медісон Кіз (№51 WTA) і стала першою фіналісткою Australian Open-2022.

Матч тривав лише 1 годину і 2 хвилини та завершився за два сети перемогою австралійки - 6:1, 6:3.

У фіналі Барті зіграє проти переможниці пари Іга Свьонтек (№9 WTA, Польща) - Даніель Коллінс (№30 WTA, США).

Зазначимо, що Ешлі стала першою австралійкою з 1980-го після Венді Тернбулл, яка вийшла у фінал Відкритого чемпіонату Австралії.

До цього найвищим для неї досягненням на Australian Open був вихід до півфіналу (2020).

Нагадаємо, у першому колі австралійка здолала українку Лесю Цуренко - 6:0, 6:1.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також