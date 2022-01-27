Перша ракетка світу Ешлі Барті не зустріла особливого опору з боку американки Медісон Кіз (№51 WTA) і стала першою фіналісткою Australian Open-2022.

Матч тривав лише 1 годину і 2 хвилини та завершився за два сети перемогою австралійки - 6:1, 6:3.

У фіналі Барті зіграє проти переможниці пари Іга Свьонтек (№9 WTA, Польща) - Даніель Коллінс (№30 WTA, США).

Зазначимо, що Ешлі стала першою австралійкою з 1980-го після Венді Тернбулл, яка вийшла у фінал Відкритого чемпіонату Австралії.

До цього найвищим для неї досягненням на Australian Open був вихід до півфіналу (2020).

Нагадаємо, у першому колі австралійка здолала українку Лесю Цуренко - 6:0, 6:1.