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Після чвертьфінального матчу на Australian Open глядачі освистали Медведєва за згадку про Джоковича

Ім'я сербського тенісиста пролунало у традиційному післяматчевому інтерв'ю на корті.

Після чвертьфінального матчу на Australian Open глядачі освистали Медведєва за згадку про Джоковича
Данило Медведєв
Фото: EPA/UPG

Друга ракетка світу Данило Медведєв після вольової перемоги над представником Канади Феліксом Оже-Аляссімом у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії (6:7 (4-7), 3:6, 7:6 (7-2), 7:5, 6:4) у традиційному післяматчевому інтерв'ю на корті згадав першу ракетку світу сербського тенісиста Новака Джоковича.

"Не знаю, чи сподобається ця фраза людям. Але я насправді подумав: що зробив би Новак? Або Рафаель (Надаль) і Роджер (Федерер). Усі вони великі гравці, і в них траплялося багато подібних матчів", - зазначив Медведєв про тяжкий характер поєдинку проти Фелікса.

При цьому на слова росіянина про Джоковича публіка відреагувала неоднозначно: превалював свист, але лунали вигуки підтримки.

Нагадаємо, Новака депортували з Австралії через проблеми з документами внаслідок антивакцинаторської позиції серба.

Слова про Джоковича - 1:40 інтерв'ю Медведєва.

Зазначимо, що для Медведєва ця перемога стала 50-ю на турнірах "Великого шолома".

Григорій МухінГригорій Мухін
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