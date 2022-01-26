Ім'я сербського тенісиста пролунало у традиційному післяматчевому інтерв'ю на корті.

Друга ракетка світу Данило Медведєв після вольової перемоги над представником Канади Феліксом Оже-Аляссімом у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії (6:7 (4-7), 3:6, 7:6 (7-2), 7:5, 6:4) у традиційному післяматчевому інтерв'ю на корті згадав першу ракетку світу сербського тенісиста Новака Джоковича.

"Не знаю, чи сподобається ця фраза людям. Але я насправді подумав: що зробив би Новак? Або Рафаель (Надаль) і Роджер (Федерер). Усі вони великі гравці, і в них траплялося багато подібних матчів", - зазначив Медведєв про тяжкий характер поєдинку проти Фелікса.

При цьому на слова росіянина про Джоковича публіка відреагувала неоднозначно: превалював свист, але лунали вигуки підтримки.

Нагадаємо, Новака депортували з Австралії через проблеми з документами внаслідок антивакцинаторської позиції серба.

Слова про Джоковича - 1:40 інтерв'ю Медведєва.

"I asked myself 'what would Novak do?'" 😬



Fair to say Medvedev got a mixed reaction when he revealed his comeback inspiration! 😲#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/WQRAgFtdu5 — Wide World of Sports (@wwos) January 26, 2022

Зазначимо, що для Медведєва ця перемога стала 50-ю на турнірах "Великого шолома".