Ніколи не говори "ні", - Суркіс про співпрацю з Шевченком

Президент "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" поділився думками про можливість співпраці з Андрієм Шевченком.

За словами голови київського клубу, наразі він не має моральних прав запрошувати екскерманича збірної України на посаду тренера "біло-синіх".

"Скажу вам відверто: я не розглядав Шевченка головним тренером "Динамо". У мене не було для цього підстав. У мене є тренер, з яким продовжено контракт до літа 2024 року", - заявив Суркіс.

При цьому президент клубу не заперечує, що це може статися в майбутньому.

"Ніколи не говори "ні". Можу собі уявити, що в майбутньому працюватиму і з Ребровим, і з Шевченком, і з Луческу. Поки що тренер "Динамо" - Луческу. Я ні з ким нічого не обговорюю.

Відразу хочу попередити – припиніть. Усі пишуть, що я то з тим домовився, то про те. Я ні з ким не починаю переговорів", - наголосив Суркіс.