Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Зеленський записав звернення за підсумками засідання РНБО
Зеленський записав звернення за підсумками засідання РНБО
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
"Газпром" заявив про історичний мінімум запасів газу в ПСГ Європи
"Газпром" заявив про історичний мінімум запасів газу в ПСГ Європи
ГоловнаСпорт

Промоутер Усика розставив крапки над "і" в сазі про бій з Ф'юрі

"Зараз я не можу підтвердити, що Усик битиметься з Ф'юрі в наступному бою".

Промоутер Усика розставив крапки над "і" в сазі про бій з Ф'юрі
Олександр Усик і Олександр Красюк
Фото: K2 Promotions

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк поділився думкою про наступний поєдинок свого клієнта.

За словами українця, зараз триває активна робота над тим, щоб організувати бій між Усиком та володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО), проте для цього слід домовитися з усіма сторонами.

"З листопада тривають переговори про бій Усика і Ф'юрі. Певної миті ми були близькі до угоди, але потім усе зірвалося, тоді ми повернулися до перемовин. Зараз немає визначеності, а переговори ведуться.

Ми близькі до рішення, але це лише переговори. Зараз я не можу підтвердити, що Усик битиметься з Ф'юрі в наступному бою", - сказав Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social.

"Думаю, про відступні Джошуа заговорили в грудні. Ми обговорювали таку можливість телефоном. Якщо гроші його влаштують, якщо Джошуа гарантують бій з переможцем і всі будуть задоволені, то не буде великих перешкод.

Але в цьому фільмі грає роль ще одна людина – Ділліан Вайт, обов'язковий претендент для Ф'юрі. Він також має бути задоволений умовами", - зазначив промоутер.

"Це складна схема для реалізації, це можу сказати з досвіду. Але все одно, як і раніше, є шанс, що всі сторони погодяться з умовами і ми побачимо бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі", - додав з оптимізмом Красюк.

Раніше Ентоні Джошуа спростував інформацію, що він готовий узяти відступні і дозволити Усику битися з Ф'юрі.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також