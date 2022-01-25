Промоутер Усика розставив крапки над "і" в сазі про бій з Ф'юрі

"Зараз я не можу підтвердити, що Усик битиметься з Ф'юрі в наступному бою".

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк поділився думкою про наступний поєдинок свого клієнта.

За словами українця, зараз триває активна робота над тим, щоб організувати бій між Усиком та володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО), проте для цього слід домовитися з усіма сторонами.

"З листопада тривають переговори про бій Усика і Ф'юрі. Певної миті ми були близькі до угоди, але потім усе зірвалося, тоді ми повернулися до перемовин. Зараз немає визначеності, а переговори ведуться.

Ми близькі до рішення, але це лише переговори. Зараз я не можу підтвердити, що Усик битиметься з Ф'юрі в наступному бою", - сказав Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social.

"Думаю, про відступні Джошуа заговорили в грудні. Ми обговорювали таку можливість телефоном. Якщо гроші його влаштують, якщо Джошуа гарантують бій з переможцем і всі будуть задоволені, то не буде великих перешкод.

Але в цьому фільмі грає роль ще одна людина – Ділліан Вайт, обов'язковий претендент для Ф'юрі. Він також має бути задоволений умовами", - зазначив промоутер.

"Це складна схема для реалізації, це можу сказати з досвіду. Але все одно, як і раніше, є шанс, що всі сторони погодяться з умовами і ми побачимо бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі", - додав з оптимізмом Красюк.

Раніше Ентоні Джошуа спростував інформацію, що він готовий узяти відступні і дозволити Усику битися з Ф'юрі.