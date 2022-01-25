Роналду ризикує втратити чверть зарплати в разі непотрапляння "Манчестера Юнайтед" у Лігу чемпіонів

Форвард "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду наприкінці цього сезону може втратити частину зарплати, повідомляє sport.ua з посиланням на The Athletic.

Згідно з інсайдерською інформацією, у контракті 36-річного португальця є пункт, у якому його зарплата може знизитися на 25%, якщо МЮ за підсумками сезону-2021/22 не потрапить у топ-4 АПЛ.

Наразі Роналду отримує на тиждень 458 тисяч євро. У разі зниження зарплати він зароблятиме 345 тисяч.

Роналду зіграв 18 матчів у нинішньому чемпіонаті АПЛ, у яких забив 8 м'ячів і віддав три гольові передачі. У турнірній таблиці "Манчестер Юнайтед" йде на 4-му місці.