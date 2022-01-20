Прокуратура Португалії розслідує обставини отримання власником "Челсі" громадянства країни

Абрамович на цей момент має чотири громадянства: російське, ізраїльське, литовське та португальське.

У Португалії прокуратура розслідує, як власник "Челсі" Роман Абрамович став громадянином країни, повідомляє Mundo Deportivo.

Джерела в португальській прокуратурі підтвердили, що розслідування було розпочато в Департаменті розслідувань і регіональних кримінальних справ.

Раніше повідомляли, що 55-річний Абрамович отримав паспорт у квітні 2021-го як нащадок євреїв-сефардів. Стверджується, що російський бізнесмен є членом єврейської громади Порту. Згідно із законодавством, нащадки євреїв-сефардів, яких вигнали з країни наприкінці ХV століття, мають право на громадянство.

Інститут реєстрів і нотаріусів (IRN) Португалії також розпочав внутрішнє розслідування у цій справі.

Новина про це спричинила резонанс. Критики стверджують, що Абрамович міг здобути громадянство за хабар. Сам бізнесмен не коментує ситуацію.

Абрамович на цей момент має чотири громадянства: російське, ізраїльське, литовське та португальське.