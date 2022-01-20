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Федеральний суд Австралії оприлюднив причини анулювання візи Джоковича

Стала відома офіційна причина депортації серба.

Федеральний суд Австралії оприлюднив причини анулювання візи Джоковича
Новак Джокович
Фото: EPA/UPG

Федеральний суд Австралії оприлюднив причини скасування візи першої ракетки світу Новака Джоковича.

Візу Джоковича було анульовано рішенням міністра імміграції Австралії Алекса Хоука. В рішенні суду підтверджується, що Хоук мав право анулювати візу у разі, якщо перебування людини на території Австралії може призвести до загрози здоров'ю та безпеці австралійського суспільства, повідомляє "Спорт-Експрес" із посиланням на документи судового засідання.

Міністр ухвалив своє рішення на підставі того, що Джокович становить загрозу громадському здоров'ю та порядку через те, що виступає проти вакцинації.

Троє суддів, які розглядали справу Джоковича, зійшлися на думці, що тенісист не є прихильником вакцинації. У висновку зазначається, що перебування серба в Австралії могло призвести до зростання антивакцинаційних настроїв у країні та заворушень серед населення.

Нагадаємо, Джокович отримав медвідвід від вакцинації і вирушив до Австралії на Australian Open, але прикордонна служба анулювала його візу, вважаючи, що серб для медвідводу має недостатні підстави.

Григорій МухінГригорій Мухін
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