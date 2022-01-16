Джокович має залишити Австралію, – рішення суду

Не вакцинований від коронавірусу сербський тенісист Новак Джокович не зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу і має залишити країну.

Такий вердикт у неділю, 16 січня, ухвалив федеральний суд в Австралії, пише Німецька хвиля.

Таким чином апеляцію зірки світового тенісу на рішення міністра Австралії з питань імміграції, громадянства та культурного різноманіття Алекса Хоука щодо депортації спортсмена відхилено.

Хоук у своєму рішенні посилався на той факт, що присутність атлета у країні стане заохоченням для противників вакцинації на тлі найсильнішого спалаху захворюваності на ковід в Австралії.

Вердикт винесли три судді федерального суду, які визнали законність анулювання візи 34-річного серба. Головний суддя Джеймс Оллсоп зазначив, що ухвала врахувала законність і правомірність рішення міністра, а апеляцію, подана командою Джоковича, було взято до уваги. Оллсоп додав, що судді винесли вердикт одноголосно. Повне обґрунтування буде опубліковано найближчими днями, зазначив він.

Найімовірніше, що спортсмен, якого повторно затримали 15 січня, не зможе вийти з-під варти до моменту депортації.

Тенісист перебував у одному з готелів Мельбурна, переобладнаному під центр утримання мігрантів.

Постанова про депортацію зазвичай також передбачає трирічну заборону повернення до Австралії.

Нагадаємо, Джокович отримав медвідвід від вакцинації і вирушив до Австралії на Australian Open, але прикордонна служба анулювала його візу, вважаючи, що серб для медвідводу має недостатні підстави.