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Українські біатлоністки знову невдало виступили в естафеті на етапі Кубка світу

Нашій збірній не вдається набрати хід.

Українські біатлоністки знову невдало виступили в естафеті на етапі Кубка світу
Фото: EPA/UPG

У рамках третього дня програми шостого етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбулася жіноча естафета 4х6 км.

Як і на другому етапі в Естерсунді, перемогу святкував французький квартет.

На другому місці завершили гонку переможниці третього етапу в Гохфільцені шведки. А "бронза" – у росіянок.

Наша команда у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Валі Семеренко та Анастасії Меркушиної програла переможницям майже три хвилини та перетнула фінішний створ дев'ятою.

Нагадаємо, в Естерсунді наш жіночий квартет був 10-м, а в Гохфільцені – 5-м.

Результати гонки

  1. Франція (0+4) 1:10:50.0
  2. Швеція (0+2) +35.1
  3. Росія (0+6) +1:12.2
  4. Німеччина (1+5) +1:26,6
  5. Білорусь (1+7) +1:27,8
  6. Італія (0+7) +1:28,4

  • 9. Україна (0+6) +2:41.2.
Григорій МухінГригорій Мухін
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