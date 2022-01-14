Українські біатлоністки знову невдало виступили в естафеті на етапі Кубка світу

У рамках третього дня програми шостого етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбулася жіноча естафета 4х6 км.
Як і на другому етапі в Естерсунді, перемогу святкував французький квартет.
На другому місці завершили гонку переможниці третього етапу в Гохфільцені шведки. А "бронза" – у росіянок.
Наша команда у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Валі Семеренко та Анастасії Меркушиної програла переможницям майже три хвилини та перетнула фінішний створ дев'ятою.
Нагадаємо, в Естерсунді наш жіночий квартет був 10-м, а в Гохфільцені – 5-м.
Результати гонки
- Франція (0+4) 1:10:50.0
- Швеція (0+2) +35.1
- Росія (0+6) +1:12.2
- Німеччина (1+5) +1:26,6
- Білорусь (1+7) +1:27,8
- Італія (0+7) +1:28,4
…
- 9. Україна (0+6) +2:41.2.