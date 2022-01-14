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Іспанська Ла Ліга позначила Україну без Криму: посольство країни домоглося внести зміни

Ла Ліга задовольнила звернення посла України.

Іспанська Ла Ліга позначила Україну без Криму: посольство країни домоглося внести зміни
Фото: laliga.com

На сайті іспанської Ла Ліги Крим тепер показано на карті як частину України. Раніше його було зображено у складі Росії.

Із цього приводу до президента організації Хав'єра Тебаса звернувся посол України в Іспанії Сергій Погорельцев.

"У зв’язку з інформацією, що стала відомою Посольству України в Іспанії, Посол Сергій Погорєльцев невідкладно звернувся до Президента Професійної футбольної ліги Іспанії Хав’єра Тебаса з приводу грубої помилки, допущеної на сайті Ла-Ліги в розділі офіційних трансляторів чемпіонату, з огляду на відсутність відображення Кримського півострова на карті України.

Посол України порушив питання щодо негайного внесення коректив у відповідну карту, а також наголосив на необхідності дотримання Асоціацією Ла-Ліга політики невизнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, а також санкційних обмежень щодо РФ.

Посольство тримає зазначене питання на контролі", - йдеться у заяві пресслужби посольства на своїй сторінці у Facebook.

Після цього в карту було внесено виправлення, і Крим уже відображається як частина України.

Повідомляється, що це була помилка редакторів ресурсу.

Як було
Фото: Laliga.com
Як було
Як стало
Фото: Laliga.com
Як стало

Раніше на сайті іспанської Прімери з'явилася сторінка із переліком офіційних трансляторів турніру в кожній із країн. Він реалізований у форматі картки.

Якщо навести курсором миші на територію Росії, разом із нею підсвічувався півострів Крим. Аналогічного не відбувалося, якщо ту саму дію потрібно було повторити з Україною.

Григорій МухінГригорій Мухін
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