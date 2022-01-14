Фото: EPA/UPG Шевченко вітає вболівальників "Мілана"

Андрій Шевченко знову офіційно повернувся на "Сан-Сіро". Цього разу як головний тренер "Дженоа".

Напередодні "грифони" у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії зустрічалися з "Міланом" та поступилися в додатковий час – 1:3.

На пресконференції Шевченко підбив підсумок цього матчу.

"Хлопці показали якісний футбол. Ми намагалися контролювати гру та створювати моменти. Не дуже задоволений результатом, але загалом гра порадувала", - цитує Шевченка Football Italia.

При цьому наставник "Дженоа" відзначив дії вболівальників Rossoneri, які вітали його кількома банерами, та подякував їм за теплий прийом.

Зокрема, на одному з плакатів було написано: "У нас довга історія любові. Той погляд у Манчестері (фінал Ліги чемпіонів 2003 року проти "Ювентуса" - 0:0, по пенальті - 3:2, причому, вирішальний удар виконав саме Андрій, прим. – LB.ua) назавжди залишився в наших серцях. Шева – легенда назавжди".

"Я завжди радий повернутися сюди, на "Сан-Сіро". Фанати влаштували фантастичний прийом, дякую їм за це. Я також хочу подякувати вболівальникам "Дженоа", які приїхали сюди, щоб підтримати команду", - додав українець.

Крім того, Шевченко торкнувся теми його можливої відставки, що мусується ЗМІ.

З моменту прибуття Шевченка до Генуї на початку листопада "грифони" здобули лише одну перемогу (у попередньому раунді Кубка Італії) в 11 матчах.

"Моє майбутнє? Мені 45 років, я ще молодий і набираюся досвіду. Життя складається зі злетів і падінь, перемог і поразок. Я просто щодня виконую свою роботу. Клуб же повинен буде оголосити про своє рішення", - уточнив Шевченко.

Нагадаємо, оголошено неустойку за можливий розрив контракту "Дженоа" з Шевченком.

Огляд матчу "Мілан" - "Дженоа".