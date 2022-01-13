У Мілані на "Сан-Сіро" пройшов матч за Суперкубок Італії, в якому зустрілися чемпіон країни "Інтер" і володар Кубка Італії, чинний володар Суперкубка "Ювентус".
Матч був драматичним і завершився вольовою перемогою і номінальних, і фактичних господарів поля – 2:1.
Команди в першому таймі обмінялися забитими м'ячами, причому рахунок відкрили гості.
А переможний гол було забито на останній хвилині додаткового часу. Його автором став Алексіс Санчес.
Nerazzurri ушосте стали володарями Суперкубка Італії.
Оновлення. Огляд матчу "Інтер" - "Ювентус".
🎉 | LET'S PARTY— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) January 12, 2022
Scenes from the dressing room#IMWinner pic.twitter.com/PI0zw5P4BC