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"Інтер" став володарем Суперкубка Італії (оновлено)

Міланці обіграли "Ювентус".

&quot;Інтер&quot;
Фото: EPA/UPG
"Інтер"

У Мілані на "Сан-Сіро" пройшов матч за Суперкубок Італії, в якому зустрілися чемпіон країни "Інтер" і володар Кубка Італії, чинний володар Суперкубка "Ювентус".

Матч був драматичним і завершився вольовою перемогою і номінальних, і фактичних господарів поля – 2:1.

Команди в першому таймі обмінялися забитими м'ячами, причому рахунок відкрили гості.

А переможний гол було забито на останній хвилині додаткового часу. Його автором став Алексіс Санчес.

Алексіс Санчес
Фото: EPA/UPG
Алексіс Санчес

Nerazzurri ушосте стали володарями Суперкубка Італії.

Оновлення. Огляд матчу "Інтер" - "Ювентус".

Григорій МухінГригорій Мухін
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