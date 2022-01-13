Фото: EPA/UPG "Інтер"

У Мілані на "Сан-Сіро" пройшов матч за Суперкубок Італії, в якому зустрілися чемпіон країни "Інтер" і володар Кубка Італії, чинний володар Суперкубка "Ювентус".

Матч був драматичним і завершився вольовою перемогою і номінальних, і фактичних господарів поля – 2:1.

Команди в першому таймі обмінялися забитими м'ячами, причому рахунок відкрили гості.

А переможний гол було забито на останній хвилині додаткового часу. Його автором став Алексіс Санчес.

Фото: EPA/UPG Алексіс Санчес

Nerazzurri ушосте стали володарями Суперкубка Італії.

Оновлення. Огляд матчу "Інтер" - "Ювентус".