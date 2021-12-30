"Челсі" витратив на трансфери у XXI столітті €2,4 млрд, на другому місті "Манчестер Сіті"

Уже післязавтра в Європі відкривається зимове трансферне вікно.

Ресурс Transfermarkt підрахував, хто з клубів витратив найбільше у XXI столітті.

Найактивнішим гравцем на футбольному трансферному ринку є лондонський "Челсі". За 21 рік "пенсіонери" витратили на трансфери €2,4 млрд.

Слідом за клубом російського бізнесмена Романа Абрамовича йде ще один англійський клуб – чинний чемпіон країни "Манчестер Сіті", видатки якого склали €2,3 млрд.

Третій і четвертий рядки у списку організацій, які віддали найбільші суми на придбання футболістів, ділять два іспанські гранди – "Реал" і "Барселона", витрати кожного сягли €2,2 млрд.

П'ятірку футбольних товстосумів світу замкнув туринський "Ювентус" із €2,1 млрд.

Нагадаємо, що з 2003 року "Челсі" належить Абрамовичу, який придбав клуб за 140 млн фунтів стерлінгів. Відомо, що у 2018-му найбагатша людина Великої Британії Джеймс Реткліфф пропонував купити "Челсі" за $2,7 млрд, але отримав відмову.

За Абрамовича "Челсі" п'ять разів вигравав АПЛ, неодноразово ставав володарем Кубка країни, крім того, двічі перемагав у Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Чинний переможець ЛЧ.

Додамо, що зимове трансферне вікно у Європі відкриють 1 січня. В Англії воно триватиме до 31 січня, у Німеччині та Франції – з 2 січня до 1 лютого, в Іспанії та Італії – з 4 січня до 1 лютого.