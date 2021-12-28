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Жоржіньо встановив рекорд Англійської прем'єр-ліги

АПЛ не пішла на зимову паузу.

Жоржіньо встановив рекорд Англійської прем'єр-ліги
Жоржіньо.
Фото: EPA/UPG

Жоржіньо
Фото: EPA/UPG
Жоржіньо

Напередодні матчем "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" (1:1) завершився 19-й тур Англійської прем'єр-ліги, під час якого було встановлено новий рекорд АПЛ.

У поєдинку "Астон Вілла" – "Челсі" гості здобули вольову перемогу – 3:1.

Дублем відзначився півзахисник Жоржіньо. Обидва м'ячі 30-річний італієць забив з 11-метрової позначки.

Для Жоржіньо це були 9-те і 10-те реалізовані пенальті у 2021 році. Він став першим гравцем в історії АПЛ, якому скорилося таке досягнення.

Італієць побив рекорд Меттью Ле Тіссьє ("Саутгемптон", 1994) і Стівена Джеррарда ("Ліверпуль", 2014), які забили по дев'ять голів з пенальті за календарний рік.

Цього сезону Жоржіньо провів за "Челсі" 23 матчі в усіх турнірах, забивши дев'ять м'ячів і віддавши один асист.

Григорій МухінГригорій Мухін
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