АПЛ не пішла на зимову паузу.

Фото: EPA/UPG Жоржіньо

Напередодні матчем "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" (1:1) завершився 19-й тур Англійської прем'єр-ліги, під час якого було встановлено новий рекорд АПЛ.

У поєдинку "Астон Вілла" – "Челсі" гості здобули вольову перемогу – 3:1.

Дублем відзначився півзахисник Жоржіньо. Обидва м'ячі 30-річний італієць забив з 11-метрової позначки.

Для Жоржіньо це були 9-те і 10-те реалізовані пенальті у 2021 році. Він став першим гравцем в історії АПЛ, якому скорилося таке досягнення.

Італієць побив рекорд Меттью Ле Тіссьє ("Саутгемптон", 1994) і Стівена Джеррарда ("Ліверпуль", 2014), які забили по дев'ять голів з пенальті за календарний рік.

🔥 - Most Premier League penalty goals in a single calendar year



10 - 🇮🇹Jorginho (2021)

9 - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Steven Gerrard (2014)

9 - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Matthew Le Tissier (1994) #AvlChe #EPL — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 26, 2021

Цього сезону Жоржіньо провів за "Челсі" 23 матчі в усіх турнірах, забивши дев'ять м'ячів і віддавши один асист.