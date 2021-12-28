Луческу – найкращий тренер року в Українській прем'єр-лізі

Головний тренер чемпіонів України випередив своїх колег по цеху.

Фото: facebook.com/fcdynamoua Мірча Луческу

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого наставника клубу Української прем'єр-ліги у 2021 році.

Перше місце посів головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу.

На другому місці опинився наставник "Зорі" Віктор Скрипник, а замкнув своєрідний п'єдестал Ігор Йовичевич, який очолює "Дніпро-1".

Рейтинг найкращих тренерів УПЛ у 2021 році:

Мірча Луческу (Динамо) – 4,50 Віктор Скрипник (Зоря) – 4,34 Ігор Йовичевич (Дніпро-1) – 4,30 Луїш Каштру (Шахтар) – 4,22 Роберто Де Дзербі (Шахтар) – 4,20

Зазначимо, що Каштру керував "гірниками" у першій половині 2021 року, після чого його змінив Де Дзербі.

Оцінювання фахівців проводилося за п'ятьма критеріями – номінальний результат команди, труднощі в побудові та управлінні підлеглими, майстерність у роботі з кадрами, тренерська майстерність і накопичувальний критерій.

Середній бал виводився з оцінок, які виставляли тренерам що туру.