"Шахтар" завершив рік на 19-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, "Динамо" - на 34-му

Обидва українські гранди не можуть записати сезон собі в актив.

"Шахтар" завершив 2021 рік на 19-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, "Динамо" – на 34-му, повідомляє пресслужба УЄФА.

Обидва українські клуби вже завершили виступи в єврокубках, посівши останні місця за підсумками групового раунду Ліги чемпіонів.

"Гірники" набрали лише два очки у групі D з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом". Кияни набрали вдвічі менше очок, ніж "Шахтар" у групі Е з "Баварією", "Бенфікою" та "Барселоною"

Саме мюнхенський клуб очолив рейтинг. "Манчестер Сіті" посів друге місце, "Ліверпуль" - третє.

Додамо, що минулого сезону "Шахтар" і "Динамо" також не вийшли у плей-оф ЛЧ, але дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи, де поступилися "Ромі" та "Вільярреалу" відповідно.

Ще три представники України завершили виступи в Лізі конференцій: "Зоря" (84-те місце рейтингу) не вийшла з групи, а "Ворскла" (188) і "Колос" (187) вилетіли ще у кваліфікації.

Єврокубки українські клуби провалили.