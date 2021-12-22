Луческу вп'яте визнали тренером року в Румунії

На батьківщині керманича "Динамо" стежать за його досягненнями.

Фото: gsp.ro Мірча Луческу

Головного тренера "Динамо" Мірчу Луческу визнано найкращим тренером 2021 року в Румунії за версією видання GSP.

Подіум заповнили Еді Йорденеску (керманич "Стяуа") та Георге "Гіка" Хаджі (головний тренер "Фарула").

Премію вручають щорічно з 2004 року. У голосуванні беруть участь тренери, президенти та капітани команд чемпіонату Румунії, журналісти та читачі видання.

Першим володарем цієї премії був Луческу-старший.

Крім 2004 року, Мірча ставав найкращим у 2010, 2012 та 2014 роках.

"Це знак поваги до всієї моєї кар'єри. Переконаний, що ті, хто за мене голосував, брали до уваги виступи за всі ці роки, а не лише цей сезон. Це був казковий рік, ми виграли Кубок, чемпіонат, Суперкубок, і все це без особливих трансферів", – заявив Луческу на нагородженні.

"Усі, хто голосував за мене, хотіли висловити повагу до того, що мені вдалося зробити у тому віці, коли інші сидять удома на теплому дивані", - зазначив 76-річний фахівець.

Цього сезону київська команда пішла на зимову перерву на другому місці в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідера "Шахтаря" на два очки.