Російських тенісистів не допустять до Australian Open через "Sputnik V"

Учасників турніру Australian Open-2022 не пустять до Австралії, якщо вони вакциновані російською вакциною "Sputnik V".

Російська тенісистка Наталія Віхлянцева (№194 WTA) у Twitter повідомила, що її не допустили до Australian Open.

"На жаль, цього року я не зіграю на AO. Я дуже задоволена рівнем тенісу, який показала на останніх кількох турнірах, і хотіла б зіграти на Australian Open, але "Sputnik" поки що не схвалений. Успіхів усім учасникам і команді AO, яка завжди проводила чудові турніри", - цитує тенісистку xsport.ua.

Нагадаємо, раніше перша ракетка світу Новак Джокович потрапив до заявки на Australian Open, але він може не виступити на турнірі через небажання вакцинуватися.