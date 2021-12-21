Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Рахманін: державну зраду Порошенка буде вкрай складно довести
Рахманін: державну зраду Порошенка буде вкрай складно довести
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Парад планет
Парад планет
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою
Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
ГоловнаСпорт

Російських тенісистів не допустять до Australian Open через "Sputnik V"

Російська вакцина не сертифікована Австралією.

Російських тенісистів не допустять до Australian Open через "Sputnik V"
Фото: EPA/UPG

Учасників турніру Australian Open-2022 не пустять до Австралії, якщо вони вакциновані російською вакциною "Sputnik V".

Російська тенісистка Наталія Віхлянцева (№194 WTA) у Twitter повідомила, що її не допустили до Australian Open.

"На жаль, цього року я не зіграю на AO. Я дуже задоволена рівнем тенісу, який показала на останніх кількох турнірах, і хотіла б зіграти на Australian Open, але "Sputnik" поки що не схвалений. Успіхів усім учасникам і команді AO, яка завжди проводила чудові турніри", - цитує тенісистку xsport.ua.

Нагадаємо, раніше перша ракетка світу Новак Джокович потрапив до заявки на Australian Open, але він може не виступити на турнірі через небажання вакцинуватися.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також