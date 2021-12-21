За добу в Україні зафіксували 6 029 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 20 грудня, в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 390 дітей та 180 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 061 особу. 346 пацієнтів померли. Одужало 18 850 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 616 716 осіб, одужало – 3 357 405. Від ускладнень захворювання померли 93 608 людей.
Всього було здійснено 16 532 593 ПЛР-тестування.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 1496;
- Вінницька область – 147;
- Волинська область – 279;
- Дніпропетровська область – 118;
- Донецька область – 413;
- Житомирська область – 39;
- Закарпатська область – 282;
- Запорізька область – 344;
- Івано-Франківська область – 80;
- Київська область – 275;
- Кіровоградська область – 52;
- Луганська область – 108;
- Львівська область – 197;
- Миколаївська область – 165;
- Одеська область – 142;
- Полтавська область – 602;
- Рівненська область – 183;
- Сумська область – 122;
- Тернопільська область – 84;
- Харківська область – 155;
- Херсонська область – 32;
- Хмельницька область – 236;
- Черкаська область – 266;
- Чернівецька область – 101;
- Чернігівська область – 111.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу 110 740 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини.
Нагадаємо, після новорічних свят МОЗ планує розглянути питання запуску бустерної вакцинації від COVID-19. Бустерна доза дозволить українцям, які пройшли повний курс щеплення від COVID-19 в 2021 році, отримати третю, підсилювальну дозу вакцини. Поки що в Україні роблять третє щеплення тільки для осіб з ослабленим імунітетом.
18 грудня в Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу омікрон. Штам виявили в людини, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19. Наразі МОЗ рекомендує невакцинованим українцям утриматись від поїздок за кордон.