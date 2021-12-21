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За добу в Україні зафіксували 6 029 нових випадків коронавірусу

Госпіталізовано за добу 1 061 особу, 346 пацієнтів померли.

За добу в Україні зафіксували 6 029 нових випадків коронавірусу
Фото: Київрада

За минулу добу, 20 грудня, в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 390 дітей та 180 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 061 особу. 346 пацієнтів померли. Одужало 18 850 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 616 716 осіб, одужало – 3 357 405. Від ускладнень захворювання померли 93 608 людей.

Всього було здійснено 16 532 593 ПЛР-тестування.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 1496;
  • Вінницька область – 147;
  • Волинська область – 279;
  • Дніпропетровська область – 118;
  • Донецька область – 413;
  • Житомирська область – 39;
  • Закарпатська область – 282;
  • Запорізька область – 344;
  • Івано-Франківська область – 80;
  • Київська область – 275;
  • Кіровоградська область – 52;
  • Луганська область – 108;
  • Львівська область – 197;
  • Миколаївська область – 165;
  • Одеська область – 142;
  • Полтавська область – 602;
  • Рівненська область – 183;
  • Сумська область – 122;
  • Тернопільська область – 84;
  • Харківська область – 155;
  • Херсонська область – 32;
  • Хмельницька область – 236;
  • Черкаська область – 266;
  • Чернівецька область – 101;
  • Чернігівська область – 111.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу 110 740 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини.

Нагадаємо, після новорічних свят МОЗ планує розглянути питання запуску бустерної вакцинації від COVID-19. Бустерна доза дозволить українцям, які пройшли повний курс щеплення від COVID-19 в 2021 році, отримати третю, підсилювальну дозу вакцини. Поки що в Україні роблять третє щеплення тільки для осіб з ослабленим імунітетом.

18 грудня в Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу омікрон. Штам виявили в людини, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19. Наразі МОЗ рекомендує невакцинованим українцям утриматись від поїздок за кордон.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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