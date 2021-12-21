За добу в Україні зафіксували 6 029 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 20 грудня, в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 390 дітей та 180 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 061 особу. 346 пацієнтів померли. Одужало 18 850 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 616 716 осіб, одужало – 3 357 405. Від ускладнень захворювання померли 93 608 людей.

Всього було здійснено 16 532 593 ПЛР-тестування.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 1496;

Вінницька область – 147;

Волинська область – 279;

Дніпропетровська область – 118;

Донецька область – 413;

Житомирська область – 39;

Закарпатська область – 282;

Запорізька область – 344;

Івано-Франківська область – 80;

Київська область – 275;

Кіровоградська область – 52;

Луганська область – 108;

Львівська область – 197;

Миколаївська область – 165;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 602;

Рівненська область – 183;

Сумська область – 122;

Тернопільська область – 84;

Харківська область – 155;

Херсонська область – 32;

Хмельницька область – 236;

Черкаська область – 266;

Чернівецька область – 101;

Чернігівська область – 111.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу 110 740 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини.

Нагадаємо, після новорічних свят МОЗ планує розглянути питання запуску бустерної вакцинації від COVID-19. Бустерна доза дозволить українцям, які пройшли повний курс щеплення від COVID-19 в 2021 році, отримати третю, підсилювальну дозу вакцини. Поки що в Україні роблять третє щеплення тільки для осіб з ослабленим імунітетом.

18 грудня в Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу омікрон. Штам виявили в людини, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19. Наразі МОЗ рекомендує невакцинованим українцям утриматись від поїздок за кордон.