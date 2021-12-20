Європейський регулятор схвалив вакцину від коронавірусу Novavax

Це п'ята вакцина, рекомендована для використання в ЄС.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини від коронавірусу Nuvaxovid, розробленої американською компанією Novavax.

Про це повідомляється на сайті EMA.

Вакцина рекомендується для введення людям старше 18 років.

Це буде п'ята вакцина, рекомендована для використання в країнах Євросоюзу, після Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Клінічні дослідження показали, що ефективність вакцини Novavax знаходиться в районі 90%, але вони проводились переважно на старих штамах коронавірусу - оригінальному та варіантах альфа і бета. Дані про ефективність цієї вакцини проти нового штаму омікрон поки що дуже обмежені.

Нагадаємо, що Україна замовила 10 млн доз вакцини Novavax у індійського виробника Serum Institute і навіть здійснила передоплату на 2 млн доз, але міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у серпні повідомив, що планує розірвати цю угоду.