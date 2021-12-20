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​МОЗ рекомендує невакцинованим українцям утриматись від поїздок за кордон

Віктор Ляшко надав кілька порад, як зробити новорічні свята більш безпечними.

​МОЗ рекомендує невакцинованим українцям утриматись від поїздок за кордон
Фото: Макс Требухов

Міністерство охорони здоров'я рекомендує утриматись від поїздок за кордон через новий штам коронавірусу "Омікрон" тим людям, які знаходяться в зоні ризику та не пройшли повний курс вакцинації.

Про це на брифінгу заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має даних про перенесену коронавірусну хворобу, і відноситься до групи ризику (включаючи людей старше 60 років та людей з хронічними хворобами), ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу", – зазначив Ляшко.

Він зазначив, що мінімізація ризику поширення COVID-19 – це не питання випадку, а питання свідомого вибору.

Голова МОЗ також надав українцям рекомендації, як зробити новорічні свята більш безпечними. Перше – потрібно якомога швидше пройти повний курс вакцинації. Ляшко наголосив, що це особливо важливо для груп ризику, людей старше 60 років і тих, у кого є супутні захворювання.

Також потрібно застосовувати заходи індивідуального захисту. Вакцинація в комплексі з іншими заходами профілактики дозволить контролювати поширення вірусу і при цьому дозволить жити нормальним життям, а також запобігти запровадженню локдауна.

МОЗ радить зробити зустрічі якомога безпечнішими і нагадує, що зустрічі в приміщенні можуть створити гарні умови для поширення вірусу.

МОЗ також нагадує про дезінформацію і радить отримувати інформацію лише з надійних джерел.

"Інформація, яка вводить в оману, і дезінформація створюють загрозу для життя і здоровʼя людей, підривають віру в науку і заважають приймати правильні рішення по відношенню до здоровя", – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу омікрон. Штам виявили в людини, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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