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МОЗ у січні розгляне можливість запуск бустерної вакцинації

Українці зможуть отримати підсилювальну дозу вакцини від коронавірусу.

МОЗ у січні розгляне можливість запуск бустерної вакцинації
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я планує після свят розглянути питання запуску бустерної вакцинації від COVID-19.

Про це на селекторній нараді в понеділок повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу", - сказав міністр.

Бустерна доза дозволить українцям, які пройшли повний курс щеплення від COVID-19 в 2021 році, отримати третю, підсилювальну дозу вакцини.

Поки що в Україні роблять третє щеплення тільки для осіб з ослабленим імунітетом

Голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький на початку грудня казав, що бустерна доза вакцини від коронавірусу може стати доступною в середині січня 2022 року.

Підсилювальне щеплення є особливо актуальним на фоні стрімкого поширення у світі нового штаму коронавірусу - омікрона. Попередні дослідження свіжчать, що він може частково обходити захист, який пропонують існуючі вакцини від коронавірусу, хоча в цілому не є небезпечнішим за дельта-варіант.

Перший випадок омікрону в Україні виявили 18 грудня у людини, яка приїхала з ОАЕ.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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