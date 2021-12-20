МОЗ у січні розгляне можливість запуск бустерної вакцинації

Міністерство охорони здоров'я планує після свят розглянути питання запуску бустерної вакцинації від COVID-19.

Про це на селекторній нараді в понеділок повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу", - сказав міністр.

Бустерна доза дозволить українцям, які пройшли повний курс щеплення від COVID-19 в 2021 році, отримати третю, підсилювальну дозу вакцини.

Поки що в Україні роблять третє щеплення тільки для осіб з ослабленим імунітетом.

Голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький на початку грудня казав, що бустерна доза вакцини від коронавірусу може стати доступною в середині січня 2022 року.

Підсилювальне щеплення є особливо актуальним на фоні стрімкого поширення у світі нового штаму коронавірусу - омікрона. Попередні дослідження свіжчать, що він може частково обходити захист, який пропонують існуючі вакцини від коронавірусу, хоча в цілому не є небезпечнішим за дельта-варіант.

Перший випадок омікрону в Україні виявили 18 грудня у людини, яка приїхала з ОАЕ.