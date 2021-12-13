Ляшко оголосив про додаткове щеплення від COVID-19 для груп ризику

Людям з ослабленим імунітетом робитимуть три щеплення, а не два.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вирішив підписати наказ про проведення додаткового щеплення від COVID-19 для груп ризику.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, 13 грудня, підкресливши, що мова йде саме про додаткове, а не бустерне щеплення.

"Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я (наприклад, імуноскопрометовані особи), мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції", – пояснив Ляшко.

Бустерна доза натомість вводиться з метою посилення імунної відповіді чи ефективності вакцини, яка згасає з плином часу.

Додаткове щеплення робитимуть через один-три місяці після другої дози людям з первинним чи набутим імунодефіцитним станом, людям на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії; людям з хронічним імуноопосередкованим запальним захворюванням, які отримували або отримували імуносупресивну терапію до щеплення; людям, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

Нагадаємо, минулого тижня голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що МОЗ планує почати щеплення бустерною дозою вакцини у середині січня 2022 року.