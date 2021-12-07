Треті щеплення від ковіду почнуть робити у середині січня 2022 року, - Радуцький

Першими щеплення отримають громадяни, що перебувають у групах ризику.

Міністерство охорони здоров'я України планує почати вакцинацію третьою підсилювальною, бустерною дозою вакцини від коронавірусу у середині січня 2022 року.

Про це заявив голова комітету Верховної ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє "Суспільне".

"Бустерну дозу МОЗ планує зробити з середини січня по групах ризику дозволити третю бустерну дозу", - заявив Радуцький.

Він уточнив, що початок третьої хвилі вакцинації не пов'язаний з появою нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Радуцький також додав, що станом на 7 грудня в Україні не зафіксовано жодного випадку штаму "Омікрон".

Раніше Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляв, що кампанія щеплення додатковою, бустерною дозою вакцини від коронавірусу в Україні може початися у січні-лютому 2022 року.

Втім, на думку міністра, в Україні поки зарано запроваджувати бустерне щеплення. Спочатку потрібно вакцинувати двома дозами щонайменше половину населення.