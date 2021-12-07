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МОЗ зареєструвало в Україні новітній препарат проти тяжких форм туберкульозу

Претоманід дає шанс на одужання сильно хворим.

МОЗ зареєструвало в Україні новітній препарат проти тяжких форм туберкульозу
Фото: facebook/Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського

Міністерство охорони здоров’я повідомило про реєстрацію в Україні "Претоманіду", препарату для лікування тяжких форм туберкульозу.

"Застосування нового препарату показано в інноваційному режимі BPаL в умовах операційних досліджень, коли замість 4-5 сильнодіючих ліків застосовується три препарати і з більш коротким терміном прийому", - сказано на сайті МОЗ.

Україна стала п’ятою країною в світі, яка надала дозвіл на використання "Претоманіду".

У серпні 2019 року американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) схвалило застосування "Претоманіду" в США для лікування туберкульозу з широкою стійкістю до лікування, а також випадків невдачі лікування мультирезистентного туберкульозу.

Претоманід розроблений некомерційною організацією TB Alliance, яка фінансується за рахунок благодійних внесків та бюджетів Австралії, Німеччини, Великої Британії, США. 

Україна входить до тридцяти країн світу з найвищим рівнем туберкульозу з множинною лікарською стійкістю. Його лікування є безкоштовним.

Туберкульоз добре піддається лікуванню за умови своєчасного виявлення та регулярного прийому медикаментів. Пацієнт, який розпочав прийом протитуберкульозних препаратів вже за короткий проміжок часу стає абсолютно безпечним для оточуючих.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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