Рекордне фінансування медицини: як будуть витрачені 200 млрд грн?

Як бачимо, тривалий час українська медицина хронічно недофінансовувалась. Сьогодні ми вимушені не лише займатись поточними справами, але й наздоганяти, вирішувати проблеми, які накопичувались роками.

Для порівняння: у 2016 році загальний бюджет на медицину складав лише 57,2 млрд грн, в 2017-му – 62 млрд грн, у 2018-му – 87 млрд грн. Це за майже незмінного курсу гривні до долара.

Фото: kh.vgorode.ua

Перше за все, на 34 млрд грн збільшена програма медичних гарантій. Зростуть майже всі тарифи на гарантовані медичні послуги. А це, у свою чергу, дозволить медзакладам підвищити зарплатню персоналу. Президент доручив Кабміну встановити мінімальний рівень заробітних плат для медиків на 2022 рік – 20 тис грн для лікарів, 13,5 тис грн – для середнього медичного персоналу. Це значно вище, ніж в середньому медичні працівники отримують сьогодні.

Також Мінфін погодив пропозицію нашого Комітету щодо виділення додатково понад 2 млрд грн на підвищення зарплат немедичному персоналу закладів охорони здоров’я (працівникам лікарні «Охматдит», науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладів, сфери громадського здоров’я).

Виділені навіть кошти на компенсації медикам у разі зміни місця роботи або перекваліфікації при формуванні мережі госпітальних округів. На ці витрати у бюджеті закладено 100 млн грн.

Раніше держава фактично перекладала фінансування медицини на плечі пацієнтів. Адже всі розуміли, що лікар не може працювати за такі мізерні гроші. Нарешті зарплата медиків у державних та комунальних закладах починає наближуватись до ринкового рівня. Для українців це означає не лише більш мотивованого лікаря (а, відповідно, і якісне лікування), але й повернення справді безоплатної медицини.

Завдяки рекордному фінансування ми починаємо масштабну закупівлю обладнання, на яке у лікарнях очікували багато років. У більшості регіонів країни пацієнтів з онкологією і сьогодні продовжують лікувати на застарілому обладнанні. Вперше за багато років 745 млн грн буде спрямовано на закупівлю 8 сучасних лінійних прискорювачів. Також Мінфін погодив пропозицію Комітету – виділив додатково (у порівнянні з проєктом бюджету до першого читання) 300 млн грн на фінансування Національного інституту раку.

Заплановано придбати 24 ангіографічні рентгенівські системи за 432 млн грн, 34 ендоскопи за 137,5 млн грн. Також Мінфін погодив пропозицію Комітету додатково виділити кошти на закупівлю медичних апаратів на 243 млн грн.

Вдвічі – з 500 млн грн до майже 1 млрд збільшено фінансування трансплантології – галузі медицини, яка останні два роки дуже стрімко розвивається. В 2021 році в Україні встановлений черговий рекорд – проведено понад 200 трансплантацій. Сподіваюсь, що в наступні кілька років потреба у проведені операцій за кордоном буде зменшена до мінімуму, необхідну допомогу українці з хронічними важкими захворюваннями зможуть отримати вдома!

Комітет тривалий час боровся за збільшення фінансування лікування орфанних хворих. Нам вдалось домовитись з Мінфіном про виділення додаткових 300 млн грн на лікування пацієнтів зі СМА. Але лікування пацієнтів з рідкісним хворобами настільки дороговартісне, що навіть за умови виділення додаткових коштів проблему не вирішити. Тому сподіваємось на ефективність договорів керованого доступу (у вересні Верховна Рада ухвалила наш законопроєкт № 4662), які можуть значно знизити вартість закупівлі інноваційних препаратів.

Стратегічна мета нашого Комітету залишається незмінною: ми наполягаємо на збільшенні фінансування медицини до 5% ВВП. Але будьмо реалістами: залишити без грошей інші стратегічні сфери – безпеку, оборону, інфраструктуру – це не вихід. Тому пропонуємо поряд з поступовим збільшенням державного фінансування розвивати також інші інструменти фінансування медичної галузі. Наприклад, запровадження фармацевтичного страхування. Адже основний фінансовий тягар для більшості українців пов’язаний саме із купівлею медичних препаратів. Нещодавно Комітет погодив підписання меморандуму між Комітетом, МОЗ, іншими державними структурами та страховиками щодо спільної розробки моделі фармацевтичного страхування. Впевнений, що ми зможемо запропонувати суспільству цікавий та ефективний механізм, адже перші пілотні проєкти вже довели, що ідея працює і є дуже перспективною.