На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
5600: хто заплатить замість олігархів
5600: хто заплатить замість олігархів
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
ГоловнаПолітика

Профільний комітет Ради підтримав Держбюджет - 2022

Сьогодні документ буде внесено на розгляд парламенту.

Профільний комітет Ради підтримав Держбюджет - 2022
Фото: Lb.ua

Бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Володимир Гевко.

"Сьогодні (2 грудня, - реж.) о 03:10 Комітетом з питань бюджету було схвалено проєкт Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000) у другому читанні. Вже сьогодні його буде внесено на розгляд народних депутатів в сесійну залу Верховної Ради України і проєкт закону про Державний бюджет України на 2022 рік може бути ухвалено у другому читанні та в цілому!", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, 1 грудня до парламенту було внесено проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

2 листопада після чотирьох пленарних днів розгляду правок до проєкту бюджету-2022 Рада ухвалила його в першому читанні. Документ з урахуванням пропозицій народних депутатів відправили у Кабмін, який підготував його до другого читання.

До першого читання уряд пропонував доходи на рівні 1 277,7 трлн гривень. Серед врахованих доходів – ті, які мають надійти від ухваленого вчора законопроєкту 5600. Видатки заплановано у сумі 1 465,7 трлн гривень.

У Раді планують прийняття бюджету на четвер, 2 грудня. За оцінками голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, за законопроєкт готові проголосувати близько 250 народних депутатів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також