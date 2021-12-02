Профільний комітет Ради підтримав Держбюджет - 2022

Сьогодні документ буде внесено на розгляд парламенту.

Бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Володимир Гевко.

"Сьогодні (2 грудня, - реж.) о 03:10 Комітетом з питань бюджету було схвалено проєкт Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000) у другому читанні. Вже сьогодні його буде внесено на розгляд народних депутатів в сесійну залу Верховної Ради України і проєкт закону про Державний бюджет України на 2022 рік може бути ухвалено у другому читанні та в цілому!", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, 1 грудня до парламенту було внесено проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

2 листопада після чотирьох пленарних днів розгляду правок до проєкту бюджету-2022 Рада ухвалила його в першому читанні. Документ з урахуванням пропозицій народних депутатів відправили у Кабмін, який підготував його до другого читання.

До першого читання уряд пропонував доходи на рівні 1 277,7 трлн гривень. Серед врахованих доходів – ті, які мають надійти від ухваленого вчора законопроєкту 5600. Видатки заплановано у сумі 1 465,7 трлн гривень.

У Раді планують прийняття бюджету на четвер, 2 грудня. За оцінками голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, за законопроєкт готові проголосувати близько 250 народних депутатів.