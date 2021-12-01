Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента

В перший календарний день зими президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище. «Родзинками» стали обіцянки внести законопроєкти про економічний паспорт українця та множинне громадянство. «Вишенькою» стала заява про необхідність прямих переговорів з Росією для повернення Донбасу, якщо «ми цього хочемо». Про очікування депутатів та реакцію на виступ Зеленського – в репортажі LB.ua.

Фото: Lb.ua

Без держперевороту на вулиці, але з битвою футболками та плакатами в парламенті

Ще напередодні 1 грудня, коли було анонсоване послання президента Володимира Зеленського у Верховній Раді, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попереджав, що весь урядовий квартал та входи у парламент будуть заблоковані мітингувальниками. Він же обіцяв «коридори» правоохоронців біля Ради для вільного проходу депутатів та журналістів. Перший віцеспікер Олександр Корнієнко говорив, що людей на протести звозять до Києва за 1 тисячу гривень «в руки».

На цей же день, як з застерігав голова держави ще в минулу п'ятницю, певні сили з України та Росії планували навіть державний переворот і намагались залучити до нього Ріната Ахметова.

Нацполіція та КМДА у свою чергу анонсували перекриття всіх центральних вулиць з 6.00 ранку. Проте в реальності транспорт рухався у звичному режимі. Хоча урядовий квартал вже з 7.00 ранку охороняли нацгвардійці та поліція у повній екіпіровці. На площу Конституції нечисленні мітингувальники руху «SaveФОП» підтягнулися ближче до 10.00, коли і очікували президента в парламенті.

Фото: Анна Стешенко

Його прессекретар Сергій Нікіфоров в кулуарах Ради розповідав подробиці майбутнього виступу Зеленського. За його словами, на всіх очікують «родзинки».

Голова партії «Голос» Кіра Рудик скаржилась, що депутати не зможуть поставити питання Зеленському після послання. Справді, за Регламентом ВРУ та процедурою щорічного або позачергового послання, запитання від депутатського корпусу не передбачені.

«За розкладом нашої роботи в середу, спочатку на засіданні парламенту мали б бути виступи депутатів. Але відразу запланували послання, щоб не було провокацій. Це говорить про те, що президент насправді боїться парламенту. Хоча чого боятися? У нього ж тут більшість «слуг», – говорила вона.

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В той же час почали прибувати депутати «Слуги народу» – більшість у футболках з надписами: «За президента, проти олігархів». Микола Тищенко розповів, що це «знак підтримки Володимира Олександровича».

Фото: Анна Стешенко

«А щодо «перевороту, то його буде, бо ми переможемо», – обіцяв він.

Фракція «Європейська солідарність» теж не спасувала. Її депутати так само одягли білі футболки, але з надписом: «Хто з них кріт?» та зображеннями президента поряд з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Фото: Анна Стешенко

Член «ЄС» Олексій Гончаренко намагався пронести «під купол» банер з Q-кодом, щоб продемонструвати його президенту та «тепле місце, куди ми їх відправляємо». Але охорона цього не допустила. «Ми не знаємо, що там за цим кодом», – пояснювали охоронці.

Третє послання Зеленського: все «вперше»

За час Незалежності різні президенти у різний спосіб та періодичністю презентували свої послання. За Регламентом, щорічне послання за звичайних обставин президент виголошує до 31 березня поточного року.

Леонід Кучма за дві каденції президентства звертався з черговими та позачерговими посланнями аж 10 разів. Віктор Ющенко у 2007 році взагалі не представив щорічне послання, за що ВР ухвалила постанову про невиконання президентом його конституційних повноважень. Віктор Янукович започаткував «традицію» направляти послання в парламент у письмовому вигляді. Петро Порошенко не лише виступав, депутатам також роздавали флешки з текстом послання.

Володимир Зеленський вже двічі звертався з посланнями. Вперше в серпні 2019 року – з позачерговим, а у жовтні 2020, напередодні місцевих виборів – з посланням щодо протидії пандемії та шляхів встановлення миру на Сході.

Своє третє послання Зеленський почав амбітно. Він прагне, щоб з «іменем Україна завжди було слово – вперше». За його словами, владі вдалося стабілізувати економічну ситуацію, попри пандемію: «Золотовалютні запаси досягли 30 млрд доларів – це рекорд з 2013 року».

Фото: Lb.ua

В енергетиці, як і в економіці, теж все гаразд: «Енергетична криза, підвищення тарифів – це вперше не про Україну». Ба більше, «вже наступного року ми вперше зможемо отримати справжню енергетичну незалежність».

Всі ці заяви члени «Слуги народу» супроводжували гучними і тривалими оплесками.

Далі президент згадав ухвалення (у вівторок) ресурсного закону 5600. За оцінками Зеленського, урядовий закон, де окрім підвищення податків для багатьох категорій передбачена нова формула на видобуток залізної руди, призведе до того, що вперше «олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей». Бо до 10 грудня «вперше за всю історію Україну я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця», – анонсував він. У разі його ухвалення, «всі кошти від плати за використання українських надр будуть на рахунках дітей України». Правда, тут Володимир Олександрович обмовився: «За досягненням повноліття ці кошти діти зможуть використовувати для освіти в Україні чи купівлі власного життя в Україні». Зрозуміло, йшлося про придбання житла. Цій першій «родзинці» депутати не просто аплодували, вкотре зірвавшись з місць.

Фото: Lb.ua

В «соціалці» теж багато «вперше». А саме: «Вперше мінімальна зарплата з 1 грудня становить 6.500 грн, а середня – перевищила $500 на місяць». Вперше зарплатня лікаря з нового року буде мінімум 20 тис. грн, а середня буде – 24 тис. грн. «Ми вперше гідно ставимося до наших лікарів», – підкреслив президент, додавши, що наступного року у посланні сподівається те саме сказати про вчителів.

Він також пообіцяв, що «вперше наступного року ми закриємо черги на квартири для всіх ветеранів війни». А за 30 років незалежності вперше фінансування «оборонки» перевищить 320 млрд грн. «Вперше також Україна починає будувати завод з виробництва воєнних дронів», – продовжував президент.

Ще однією «родзинкою» стала заява про внесення законопроєкту про множинне громадянство. «Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів», – оголосив президент, а сектор «Слуг народу» знову вибухнув оваціями.

Він запевнив, що вперше українці з усього світу будуть відчувати себе ні діаспорою, не людьми українського походження, а людьми українського громадянства: «Рівними українцями. І це також частина нашої Незалежності, коли люди з рівними правами їздять рівними дорогами».

Фото: Lb.ua

Водночас без ложки дьогтю не вийшло. За словами Зеленського, в судовій реформі наразі пишатися «немає чим». «Але ми її розпочали та закінчимо», – стверджував він.

Також президент пообіцяв продовження програми «Великого будівництва», перепис населення за підтримки Apple, пільгове кредитування під 5%, будівництво нових аеропортів, шкіл, басейнів, спортивних майданчиків.

Далі гарант знову ще раз про олігархів, зазначивши, що вперше за 30 років ми почали боротьбу з ними. «Я впевнений, що Україна в цій боротьбі переможе». А потім відразу додав, що не хоче насправді говорити про ці «дрібні речі», бо треба думати про державу, «говорити відверто та правду». Лише на 45 хвилині виступу він вперше згадав Росію, яка 8 років окупувала Крим та Донбас. «Наша армія – найкраща у світі та захистить нас!», – запевняв він, а «слуги» знову встали з місць, аплодуючи.

«Вишенькою» стала заява про необхідність прямих перемовин з агресором. «Ми повинні сказати правду, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією… І ми повинні говорити. Говорити правду. Якщо хочемо повернути Донбас, то давайте про це говорити», – закликав Зеленський, завершивши послання о 10-47 традиційним вже: «Слава Україні!».

Фото: Lb.ua

В цілому, обійшлося без ексцесів та провокацій, на які чекали в «Слузі народу». Не враховуючи плакати, які тримали депутати фракції «Європейська солідарність» під час виступу. Навіть Гео Лерос на цей раз не наважився на непристойні жести. Лише виключена з фракції та партії «Слуга народу» Людмила Буймістер підійшла до трибуни зі штандартом та передала президенту дві палітурки із законопроєктами про деолігархізацію, енергетику та екологію.

Фото: Lb.ua

Полярні оцінки

Після виступу президента депутати зі «Слуги» очікувано назвали його «проривним», «революційним» та «приголомшливим». Голова фракції Давид Арахамія поставив тверду «п’ятірку» за послання.

Звісно, в опозиції були діаметрально протилежні враження. Так, Кіра Рудик з «Голосу» поділилася: «Ми всі сиділи разом з колегами, поряд з нами були депутати з «Європейської солідарності». Можу сказати, що найбільш популярний жест у нас був один – це «рука-лице». Бо з почутого складалося враження, що президент знаходиться в якійсь іншій країні: без енергетичної кризи та війни… Він якійсь далекій від реальності».

Також скепсис викликала ініціатива щодо економічного паспорта українця: «За нашими підрахунками, якщо від надр кошти будуть надходити на рахунки дітей, то це буде менше однієї тисячі гривень на кожну дитину». Також з посмішкою вона прокоментувала анонсований вже навесні електронний перепис: «Це моя професійна сфера (до депутатства Рудик продала свою компанію Amazon). Я вже спілкувалася з представниками Apple. І вони про це нічого не знають».

Члени «ЄС» взагалі вийшли до преси для спільної заяви щодо неприпустимості прямих переговорів з Росією. Ірина Геращенко також говорила про «відірваність президента від реалій та справжніх загроз».

Фото: Lb.ua

Член комітету з питань нацоборони та фракції «Голос» Сергій Рахманін порівняв послання та реакцію «слуг» з «25 з’їздом КПРС». Та рекомендував президенту «відкрити Конституцію та почитати свої повноваження».

«Бо говорити про дороги – це точно не його прерогатива… А щодо будь-яких переговорів з Росією, то вони позбавлені сенсу. Тому щонайменше це помилка президента… На жаль, сьогодні ми побачили лише людину, яка хоче сподобатися», – резюмував він.