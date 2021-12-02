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Кличко ініціював виплату додаткових премій столичним медикам

Рішення має розглянути бюджетна комісія.

Кличко ініціював виплату додаткових премій столичним медикам
Кличко на сесії Київради 18 листопада
Фото: vechirniy.kyiv.ua/

Мер Києва Віталій Кличко подав до Київради проєкт рішення про виплату премій столичним медикам. Планується, що в грудні лікарі отримають додатково по 6-10 тис. грн, повідомляє сайт КМДА.

«Я подаю проєкт рішення про додаткову виплату премії столичним медикам як первинної, так і вторинної ланки. Щоб наші медпрацівники отримали матеріальне заохочення за справжній героїзм при подоланні пандемії та проведенні кампанії з вакцинації. Київ за рівнем підготовки лікарень і роботи медперсоналу є лідером та взірцем у країні. І в боротьбі з COVID-19, і за темпами вакцинації. Тому місто знайшло можливість виділити з бюджету додаткові кошти, щоб підтримати столичних медиків», - заявив Кличко.

За його словами, лікарі мають отримати премію в розмірі 10 тисяч гривень, середній медичний персонал – по 8 тисяч, а молодший медперсонал – по 6 тисяч гривень.

Кличко висловив переконання, що бюджетна комісія та комісія з питань охорони здоров’я Київради оперативно розглянуть відповідний проєкт рішення.

«Наступного тижня ухвалимо це рішення, щоб медики мали можливість отримати премії вже в грудні», - сказав Кличко.

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