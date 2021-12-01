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Венеційська комісія надіслала зауваження до закону про столицю на 20 сторінок, - Кличко

Багато зауважень є й від міжнародних і європейських партнерів, наголосив мер Києва.

Венеційська комісія надіслала зауваження до закону про столицю на 20 сторінок, - Кличко
Кличко на сесії Київради 18 листопада
Фото: vechirniy.kyiv.ua/

Венеційська комісія надіслала свій висновок до тексту законопроєкту про столицю – 20 сторінок зауважень. Про це повідомив мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко під час виступу на Київському Безпековому Форумі.

«Я звертався до вищого керівництва, звертаюсь до всіх. На двадцять сторінок надійшло зауваження від Венеційської комісії, багато зауважень від наших міжнародних, європейських партнерів. Ми маємо прислухатися та ретельно доопрацювати цей законопроєкт, з яким місто Київ та Україна далі житимуть. Цей законопроєкт, який дуже швидко хочуть проштовхнути, зруйнує систему управління містом», – заявив Кличко.

Мер Києва наголосив, що для ухвалення якісного законопроєкту про столицю центральна влада має прислухатися до міжнародних партнерів та доопрацювати його.

"Я не хочу перебільшувати, але від Києва, серця України, залежить спокій, залежить розвиток кожного міста, селища, тому що Київ – локомотив, і він показує приклад усім іншим містам та регіонам України", – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, Верховна Рада планувала ухвалити у другому читанні законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України" до кінця року. Текст документу викликав численні зауваження Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління Верховної Ради. 17 листопада свої критичні зауваження до законопроєкту надіслала Рада Європи. Проти розділення посад Київського міського голови та голови КМДА, згідно з опитуваннями, заперечують більшість киян. 18 листопада, коли закон про столицю мав розглядатися в парламенті, під Верховною Радою відбувся флешмоб «Руки геть від Києва та киян!».

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