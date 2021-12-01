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Росія відхилила пропозицію Ердогана стати посередником у переговорах з Україною

У Москві заявили, що не вважають себе стороною конфлікту.

Росія відхилила пропозицію Ердогана стати посередником у переговорах з Україною
спикер МИД РФ Мария Захарова.
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Росії відхилило пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана стати посередником в переговорах з Україною.

На брифінгу 1 грудня речниця російського МЗС заявила, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

"Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні і зокрема президенту Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком на цьому напрямку міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу", - сказала Захарова.

Втім, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу цього ж дня повідомив, що 3 грудня між Ердоганом і Володимиром Путіним має відбутися телефонна розмова, яка стосуватиметься України.

Нагадаємо, що Туреччина має дружні стосунки і з Україною, і з Росією. За 2,5 року президентства Володимир Зеленський двічі побував з візитом у цій країні. Крім того, в лютому 2020 року президент Туреччини приїжджав до Києва для участі у восьмому засідання Стратегічної ради високого рівня.

У кінці серпня 2021-го Зеленський під час свого робочого візиту до США зустрівся і з турецьким лідером.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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