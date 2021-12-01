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Озвучені президентом заяви фізично неможливо виконати, - Рудик

Лідерка "Голосу" зазначила, що депутати не почули від глави держави, що було виконано в поточному році і як протистояти загрозам і кризам далі.

Озвучені президентом заяви фізично неможливо виконати, - Рудик
Фото: пресслужба

Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик вважає звернення президента до Верховної Ради відірваним від реальності та неможливим до виконання. Так вона прокоментувала виступ голови держави.

«Увесь виступ президента у опозиції був лише один жест — це «фейспалм», коли люди закривають обличчя рукою, бо не здатні витримати сорому, який відбувається. Опозиціонери просто дивились одне на одного і думали: «що він говорить? Який стосунок це має до реальності?». Ніякого. Президент або в занадто теплій ванній, або живе в якійсь іншій країні, в якій COVID-19 не проблема, в якій ми енергетично незалежні, в якій в нас достатньо грошей, щоб втілювати будь-які програми в життя», — наголосила представниця опозиції.

За її словами, «озвучені президентом популістичні заяви фізично неможливо виконати».

«Президент говорив про нові ініціативи і програми. Напевне, найяскравішою було — використати гроші від ренти для того, щоб зробити економічний паспорт для дітей і роздати ці гроші їм. Як ідея — непогано, так само, як і тисяча гривень Зеленського. Може бути реалізовано? Ні. В 2022 році в бюджеті закладено 4 млрд грн доходів від ренти, а дітей в Україні зараз 7.5 млн. Тобто це менше, ніж по тисячі гривень на дитину», — пояснює лідерка «Голосу».

Також, акцентує нардепка, президент нічого не сказав про державний переворот.

«Президент нічого не сказав про переворот, а отже шкоду рептуаційну державі, нанесену напередодні його ж заявами, не знято. Держава втрачатиме гроші і матиме тавро ненадійного місця для інвестицій», — підкреслює народна депутатка.

Також вона зазначила, що депутати не почули від глави держави, що було виконано в поточному році і як протистояти загрозам і кризам далі.

«Ми побачили абсолютну відірваність від реальності. Нам допоможе тільки чітке розуміння проблеми і план, як ці проблеми вирішити. Сьогодні ми нічого тверезого не почули, тільки пусті заяви, які неможливо виконати», — говорить Кіра Рудик.

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