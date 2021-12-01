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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" командирові 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" Дмитрові Коцюбайлу.

Як зазначено в оприлюдненому на сайті голови держави указі, доброволець удостоєний цього звання "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Захисник України отримав найвищу державну нагороду з рук президента у Раді, де Володимир Зеленський виступав із щорічним посланням.

Доброволець Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі", у 21 рік став наймолодшим командиром своєї роти. Він уже восьмий рік воює проти російських окупантів на Донбасі. Чотири роки тому Дмитра нагородили орденом "Народний Герой України", повідомив народний депутат Роман Лозинський.

Фото: facebook.com/lozynskyi.roman Герой України Дмитро Коцюбайло і народний депутат Роман Лозинський

"Російські терористи підгорають від одної лиш згадки його позивного... Радію, що наша країна почала нагороджувати достойних ще за життя, а не лише тих, хто поклав його за рідну землю”, – написав у фейсбуці нардеп від "Голосу".

Нагадаємо, 29 серпня, Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом загиблим захисникам. Це боєць Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослав Горбенко, який загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту, рятуючи травмованого побратима, і солдату Віктор Гурняк, який загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області.