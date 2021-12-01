Президент анонсував програму кредитування "Українська мрія" – ставка 5% на нове житло, освіту і електромобілі

Президент Володимир Зеленський анонсував програму кредитування "Українська мрія". Під час виступу перед народними депутатами він сказав, що за цією програмою можна буде отримати кредит зі ставкою 5%.

"Незабаром ми запустимо програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії", – зазначив він.

Кол саме планується старт – він не уточнив.

У серпні міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що кредитну програму "Доступні кредити 5-7-9%" буде продовжено на 2022 рік, але Міністерство фінансів хоче переформатувати її.

З лютого 2020 по серпень 2021 банки видали по ній майже 23,5 тис. кредитів на загальну суму 58,8 млрд грн, з яких 30,9 млрд грн – антикризові кредити, 20,8 млрд грн - рефінансування раніше отриманих позик і лише 7 млрд грн – кредити на інвестиційні цілі.