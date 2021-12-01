Калуську ТЕЦ продали донецькій компанії "Костанза"

Фонд державного майна продав єдиний майновий комплекс державного підприємства "Калуська теплоелектроцентраль - Нова" за 801 млн грн. Аукціон відбувся 30 листопада. Його переможцем стала донецька компанія "Костанза".

Як свідчать дані на "Прозорро.Продажі", компанія купила майновий комплекс більш ніж утричі вище за стартову ціну, яка становила 230,2 млн грн (без ПДВ).

Загалом в аукціоні взяли участь сім компаній: київські підприємства ТОВ "Інтер газ", ТОВ "Юнайтед Енерджі" та "Укрдонінвест", ПРАТ "Черкаське хімволокно", зареєстроване у Калуші ТОВ "Ландхоф", миколаївське ТОВ "Південь енергозбут" та ТОВ "Костанза" з Донецької області, яке й запрпонувало найвищу ціну за лот.

За даними YouСontrol, "Костанза" зі статутним капіталом 140 тис. гривень зареєстрована у селі Комишувате Донецької області 2015 року. Основний вид діяльності - оптова торгівля. Власниками компанії вказано Сергія Алабаша та Ларису Похилу.

За інформацією видання "Вікна", Калуська ТЕЦ має три договори з ТОВ "Костанза". У 2018 році в цього постачальника підприємство купило сіль для промислової переробки на майже 72 тис. грн, а на початку 2021 року - соду каустичну на 3,2 млн грн і знову ж сіль для промислової переробки на 81,5 тис. грн.

Калуська ТЕЦ є фактично єдиним об'єктом генерації і покупцем вугілля в Бурштинському острові, який не належить енергохолдингу ДТЕК. Основна діяльність ТЕЦ - постачання гарячої води і пари "Карпатнафтохіму" і електроенергії в загальний ринок.

Наприкінці травня 2019 року Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана вивів із державної власності Калуську теплоелектроцентраль в Івано-Франківській області. Її передали в комунальну власність міста Калуш, де колись був мером тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

У серпні Міненерго ліквідувало ДП "Калуська ТЕЦ-нова" і передало його майно міськраді.

Але вже у вересні комісія Міністерства юстиції з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (т.зв. "антирейдерська комісія") скасувала перереєстрацію Калуської ТЕЦ на територіальну громаду Калуша.

У жовтні 2019 року уряд Олексія Гончарука повернув Калуську теплоелектроцентраль у державну власність.