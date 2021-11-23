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Найбільший спротив приватизації держпідприємств чинить "корумпована" бюрократія середньої ланки, - голова ФДМУ

Це така "ДАІшна корупція".

Найбільший спротив приватизації держпідприємств чинить "корумпована" бюрократія середньої ланки, - голова ФДМУ
Фото: Макс Требухов

Зволікання з приватизацією державних підприємств, якими опікуються міністерства, пов'язана з протидією з боку середньої ланки їхніх службовців, котрі зацікавлені у збереженні держпідприємств з особистих причин.

Про це голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко розповів в інтерв’ю LB.ua.

"Міністерства повинні формувати політику, а не керувати підприємствами, які займаються комерційною діяльністю. Президент хоче, прем’єр-міністр хоче передати на приватизацію нестратегічні активи, а бюрократія - ні... Ті бюрократи середньої ланки, що пережили всіх міністрів, прем’єр-міністрів", - сказав він.

За словами голови ФДМУ, ця зацікавленість пов'язана з їхніми особистими інтересами: "Це така «ДАІшна корупція» знизу, коли на місцях збирають гроші і передають частину зібраного "на верх".

"Мав співбесіду з однією дівчиною, яка прийшла до нас у Фонд на роботу. А вона до цього працювала в одному із міністерств якраз у такому відділі управління майном. Вона каже: «Я прийшла в міністерство на таку-то позицію. Мені з усіх регіонів передають папки на підпис узгодження договорів оренди, відкриваю папку, а в кожній по 200 грн лежить…", - розповів голова Фонду.

Дмитро Сенниченко додав, що це виливається у затягування з передачею не стратегічних державних активів ФДМУ.

"Ми знайшли 280 будинків відпочинку і санаторіїв, які в управлінні органів влади. Кажемо: у вас же в міністерствах і відомствах навіть не відпочивають там. Ви цим управляєте, воно приносить суцільні збитки, давайте на приватизацію і нехай бізнес інвестує в об’єкти рекреації. Ми ж хочемо розвивати туристичну галузь в Україні? Ми, як Фонд, просимо їх передати - вони пишуть нам листи, що ні, дуже треба самим", - сказав він.

"Звісно, державні підприємства - це найбільше джерело корупції. Зараз ведеться розслідування антикорупційними органами на загальну суму 80 млрд гривень, саме про зловживання на державних підприємствах", - зазначив голова ФДМУ.

Сенниченко додав, що в Україні на 30-му році незалежності залишається 300 державних підприємств, при тому що в сусідній Польщі - 50.

"За статистикою, 50% ВВП України виробляється в державному секторі економіки. В комуністичному Китаї - 32%. Перш за все, це неефективно. Не можна ефективно управляти трьома тисячами, які перебувають в управлінні 96 різних державних органів влади. При чому, не місцевих, а саме державних", - зазначив він.

По балансу 2020 року, збиток від державних підприємств становив 50 млрд гривень.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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