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Міненерго підтвердило поновлення імпорту електроенергії з Білорусі

Україна не розраховує на стабільне постачання електроенергії із цієї країни.

Міненерго підтвердило поновлення імпорту електроенергії з Білорусі
Фото: belrynok.by

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив відновлення імпорту електроенергії з Білорусі.

Про це він заявив під час пресконференції 22 листопада, повідомляє Укрінформ.

"Білорусь відучора поновила (імпорт - ред.)", - сказав Галущенко.

При цьому він зауважив, що Україна не розраховує на стабільне постачання електроенергії із цієї країни.

Нагадаємо, з весни 2021 року в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі, але з 1 листопада вона втратила чинність. Тому "Укренерго" почало пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

2 листопада Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги.

17 листопада Міненерго Білорусі попередило про припинення з 18 листопада нещодавно відновленого постачання електроенергії в Україну.

Перед цим було відключено від мережі через спрацювання системи автоматичного захисту енергоблок №1 БелАЕС. 19 листопада о 14:04 його було під’єднано до мережі.

8 листопада український експерт з питань енергетики, медіадиректор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна оприлюднила лист "Беленерго" партнерам. У ньому зазначено, що "з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів здійснюватися не буде".

За даними ЕП, листа отримали декілька учасників ринку, зокрема державний "Енергоатом".

9 листопада "Беленерго" спростувало припинення поставок електроенергії в Україну. У компанії запевнили, що експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань. А лист ДВО "Беленерго" про зміну умов співробітництва було надіслано на адресу конкретних компаній, яким не планували постачати електроенергію в листопаді 2021 року.

З 9 листопада електроенергія з Білорусі постачалася в обсязі по 415 МВТ щогодини. Основним постачальником електроенергії називали компанію "ТЕТ Груп" Віталія Бутенка.

Учора стало відомо, що імпорт електроенергії з Білорусі після припинення постачання з 18 листопада планується поновити 21 листопада.

Учора Білорусь заявила про відновлення постачання електроенергії до України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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