Білорусь попередила про припинення постачання електроенергії в Україну з 18 листопада

Білорусь з 18 листопада припинить нещодавно відновлене постачання електроенергії в Україну. У білоруському міністерстві енергетики повідомляють, що постачання електроенергії в Україну буде припинено "відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин".

У повідомленні вказано, що "можливість подальшого постачання електроенергії в Україну білоруська сторона розглядатиме з урахуванням технічних можливостей".

Причини припинення постачання в повідомленні не зазначено.

Водночас у першій половині дня середи Міненерго Білорусі повідомило про відключення енергоблоку №1 БілАЕС від мережі у зв'язку зі спрацюванням системи автоматичного захисту.

Імпорт електроенергії в Україну з Білорусі після відмови НКРЕКП продовжувати з 1 листопада заборону поновився 6 листопада із 5 МВт щогодини. З 9 листопада електроенергія з Білорусі йде по 415 МВт щогодини.

8 листопада український експерт з питань енергетики, медіадиректор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна оприлюднила лист "Беленерго" партнерам. У ньому зазначено, що "з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів здійснюватися не буде".

За даними ЕП, листа отримали декілька учасників ринку, зокрема державний "Енергоатом".

9 листопада "Беленерго" спростувало припинення поставок електроенергії в Україну. У компанії запевнили, що експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань. А лист ДВО "Беленерго" про зміну умов співробітництва було надіслано на адресу конкретних компаній, яким не планували постачати електроенергію в листопаді 2021 року.