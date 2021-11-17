​Реформування "Укроборонпрому" продиктоване потребами національної безпеки, - Канєвський

«Щоб відремонтувати стару техніку Збройних Сил України, модернізувати наявну, а також забезпечити ЗСУ новітніми зразками озброєння, державний концерн «Укроборонпром» мусить бути реформований і перетворений на акціонерне товариство. Сам процес реформування має бути прозорим та публічним, аби уникнути корупційних складових та вибудувати ефективну схему його діяльності», - таку думку висловив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, під час круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна спільно з ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua.

Гліб Канєвський презентував результати експертного дослідження щодо того, з якими ще ризиками може стикнутися держава під час імплементації цього закону.

За його словами, реформа відбуватиметься в три етапи. «Спершу необхідно провести корпоратизацію підприємств: перетворити радянські організаційних форм державне та казенне підприємство на акціонерні та товариства з обмеженою відповідальністю. Другий етап – це формування галузевих науково-виробничих об’єднань – функціональних холдингів, які об’єднують підприємства відповідної галузі за принципом синергії та ефективності. І вже на завершення реформи будуть віршуватись так звані майнові питання, пов’язані з його управлінням. «Управління майном здійснюватиметься після побудови сучасної системи корпоративного управління, аналізу ризиків менеджменту та аудиту. Так буде забезпечена прозорість і підзвітність відповідних процесів», - сказав Гліб Канєвський.

В результаті реформи концерн буде корпоратизований і стане відкритою прозорою компанією за стандартами ОЕСР, буде вільним від боргів, зможе оновити свою фінансову історію і тим самим залучати міжнародні та українські кредитні кошти. «Все це необхідно здійснити з міркувань посилення національної безпеки України: концерн «Укроборонпром» має перетворитись в повноцінну компанію, яка зможе всі свої ресурси направити на модернізацію техніки для ЗСУ», - наголосив експерт.

В свою чергу, експерт Женевського центру з питань управління сектором безпеки (DCAF) Гражвідас Ясутіс відкриваючи круглий стіл зазначив, що Україна повинна співпрацювати в оборонній галузі з іншими міжнародними організаціями. «DCAF надав оцінку поточним процесам оборонної реформи. Одним з наших пріоритетів у співпраці є оборонна промисловість України. Наша організація уважно стежить за ситуацією з «Укроборонпромом», і ми розуміємо, що імплементація закону про реформування державного концерну завершує тривалий і складний процес розробки нової законодавчої бази для розвитку обороно-промислового комплексу України. Водночас ця подія є новим поштовхом для української оборони», - наголосив Гражвідас Ясутіс.