АМКУ не надав Хмельницькому та партнерам дозвіл на придбання "Більшовика"

Антимонопольний комітет не надав дозвіл на придбання ТОВ "Дженерал Комерс" пакета акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик") у Києві.

Як повідомляє пресслужба регулятора, придбання цього пакету акцій забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління АТ "ПКМЗ".

"Комітет встановив, що ця заява не відповідає вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб’єктів господарювання. Через невідповідність вимогам Положення заява залишена без розгляду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що АМКУ продовжує розпочате за власною ініціативою дослідження обставин та дій учасників аукціону з продажу пакета акцій АТ “Перший київський машинобудівний завод”.

Наразі очікуються відповіді на надіслані Комітетом вимоги учасникам процесу та аналізується вже отримана інформація щодо обставин аукціону.

27 жовтня Фонд державного майна провів перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації. На ньому було продано 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик").

Переможцем торгів, у яких взяли участь три компанії, стало ТОВ "Дженерал Комерс" з ціною 1,429 млрд гривень (на 2% більшою від стартової вартості). Новими власниками підприємства з ділянкою площею 35 га неподалік від ст. м. Шулявська стали Олексій Баранов, Василь Хмельницький та Андрій Іванов.

Як повідомляв LB.ua з посиланням на власні джерела, голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко напередодні написав заяву на звільнення. Одна з головних причин звільнення, за словами співрозмовників видання, - "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади".

Ексдепутат і журналіст Сергій Лещенко у Telegram повідомив, що причиною відставки стала "скандальна приватизація заводу Більшовик, яка пройшла під одного учасника".