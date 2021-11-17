Вартість проїзду у Києві до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть, - Кличко

Питання перегляду тарифів на проїзд до кінця опалювального сезону розглядатися не буде. Про це повідомиву Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!" - наголосив Кличко.

Він зазначив, що раніше до КМДА звернулися комунальні підприємства «Київський метрополітен» та «Київпастранс». У зверненні наголошується, що тарифи на перевезення в комунальному транспорті давно не відповідають їх собівартості.

Одночасно, як нагадав Кличко, відбулось значне зростання цін на енергоносії. Щоб не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян, міська влада вже компенсувала зі столичного бюджету більше 2 млрд. гривень. За словами столичного голови, уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але на сьогодні не виконує умов Меморандуму.

"Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд” - зауважив Кличко.

Він наголосив, що на сьогодні питання підвищення вартості проїзду винесене поки тільки на обговорення.

"Це – проект. А не ухвалене рішення!", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, вчора Київська міська державна адміністрація оголосила про підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті. Зокрема, разова поїздка у столичному метрополітені коштуватиме 20 гривень. Для власників багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина"" вартість поїздки становитиме 12 грн.