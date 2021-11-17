У ДРС натякнули, що рішення про підвищення цін на проїзд у Києві можна скасувати

"Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, рішення не може бути прийнято".

Голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер наголосив, що підвищення цін на проїзд у Києві потребує погодження з ДРС.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що, коментуючи рішення про підвищення цін на проїзд у столичному громадському транспорті, Кучер нагадав київському міському голові Віталію Кличку, що перед вирішенням цього питання необхідно обов’язково отримати позицію Служби.

"Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути прийнято", – заявив Кучер.

Він також звернув увагу на те, що порушення вимог регуляторного законодавства є безумовною підставою для скасування прийнятого рішення в судовому порядку, про що свідчить численна практика.

Нагадаємо, 16 листопада Київська міська державна адміністрація оголосила про підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті. Зокрема, разова поїздка у столичному метрополітені коштуватиме 20 гривень.

Востаннє вартість проїзду в громадському транспорті Києві піднімали у 2018 році. Тоді базовий тариф виріс з 4 до 8 гривень у наземному транспорті і з 5 до 8 гривень в метрополітені. Пасажири, які користуються електронними картками, можуть платити за 1 поїздку від 6,50 гривні (в разі одноразового придбання 50 поїздок).

20 жовтня 2021 року КМДА анонсувала подорожчання проїзду в столиці.