Матеріали на підтвердження цього передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Сьогодні зранку російські збройні формування обстріляли з мінометів населений пункт Мар’їнка Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок та прилегла територія.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"16 листопада у період з 07:50 до 08:20 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Мар’їнка із застосуванням мінометів калібру 82 мм. Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Трудівське, було зафіксовано влучання 13 мін. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок та прилегла територія за адресою: с. Мар’їнка, вул. Прокоф’єва, 236”, - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у штабі ООС, відстань зони влучань від фактичної лінії розмежування сторін становить близько 600 метрів, що свідчить про навмисний обстріл збройними формуваннями РФ житлової забудови.

Зазначається, що дані факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Також за даним фактом, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни), матеріали передано Донецькій обласній прокуратурі.

"Українська сторона СЦКК підкреслює, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей, а також режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А головне – свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення", - сказано у повідомленні.

За інформацією Штабу ООС, російські збройні формування нарощують кількість обстрілів населених пунктів, розташованих на підконтрольному Урядові України боці лінії розмежування сторін.

Так, у вересні поточного року збройними формуваннями РФ було здійснено сім обстрілів, у жовтні – дев’ять, а в поточному місяці, станом на 16 листопада, було зафіксовано вже вісім обстрілів.