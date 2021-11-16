Справа про штурм Майдану. Геннадій Москаль знову дав свідчення, у суд викликають Якубовського — заступника генпрокурора

На попередньому засіданні Москаль устиг відповісти на питання обвинувачення. Про першу частину допиту можна почитати тут .

Колишній народний депутат Геннадій Москаль 8 листопада відповідав у Шевченківському суді на питання захисту обвинувачених і потерпілих у справі про штурм Майдану і Будинку профспілок в ніч на 19 лютого 2014 року. Керував штурмом, за даними обвинувачення, тодішній керівник СБУ Києва та Київської області Олександр Щеголєв . Відбувалися ці силові дії в межах спецоперацій “Бумеранг” і “Хвиля”. Документи про них отримав і оприлюднив в лютому 2014-го саме Москаль. Але хто передав документи Москалю?

Москаль назвав прізвище людини, яка передала йому план силового штурму Майдану і Будинку профспілок

16 січня 2014 року Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію, яка розслідувала протиправні дії правоохоронців під час Революції Гідності. Саме Геннадія Москаля обрали головою цієї ТСК.

Фото: Скріншот з трансляції Cудове засідання Шевченківського суду, на якому допитували Геннадія Москаля

Невдовзі після цього, за словами Москаля, він отримав інформацію про те, що СБУ та МВС готує антитерористичну операцію. Він звернувся до СБУ, аби підтвердити чи спростувати ці чутки. Листа написав на ім’я керівника СБУ Олександра Якименка, однак цей лист перенаправили до СБУ Києва та Київської області, яку тоді очолював нині обвинувачений Олександр Щеголєв.

Останній, за словами свідка, відповів, що жодної антитерористичної операції не планується.

Згодом, уже незадовго до самого штурму, Москаль отримав документи — план “Хвиля” і план “Бумеранг” (оперативний задум, план спецоперації, бойовий розрахунок штурмової групи, графічні схеми). За словами свідка, вже після того як до нього потрапили ці документи, він не звертався до СБУ чи МВС.

“Не було такої необхідності. Завдання було — повідомити людей. Щоб ніхто не згорів, не був убитий чи поранений. Було попереджене керівництво Майдану — Тягнибок, Кличко та інші. Чому будівлю не залишили двоє людей, які загинули в Будинку профспілок (Володимир Топій та Олександр Клітинський - Авт.), я не знаю”, — сказав Москаль. [Очевидно, що Москаль читав репортаж з минулого судового засідання, адже це звучало як виправдання.]

Під час першої частини свого допиту свідок зазначив, що не хоче називати прізвища людей, які передали ці документи. Вони, за його словами, входили до робочої групи та працювали над розробкою планів.

Вже під час продовження допиту Москаль розповів, що мав розмову з людиною, яка передала йому документи безпосередньо в руки. Це — тодішній помічник-консультант Москаля, а нині — заступник генерального прокурора Максим Якубовський.

Фото: Офіс Генпрокурора Максим Якубовський

“Я сказав йому, що без зазначення джерела ці докази суд може визначити як допустимими, так і не допустимими. Мій тодішній помічник-консультант Максим Якубовський, який взяв у співробітників СБУ ці документи і мені передав, сказав, що готовий до допиту в суді, і готовий назвати співробітників СБУ, у яких він взяв документи”, — зазначив Геннадій Москаль.

Фото: Скріншот біографії Максима Якубовського з сайту Генерального прокурора

За словами Москаля, він знає лише одну людину, яка передала документи Якубовському, однак називати її не став.

Зазначимо, що раніше Москаль ніколи не говорив про те, від кого конкретно отримав документи.

Підписані плани мали зберігатися в єдиному екземплярі

Як розповів свідок, між тодішнім міністром внутрішніх справ Олександром Захарченком та керівником СБУ Олександром Якименком були довгі спори про те, проводити операції “Хвиля” та “Бумеранг” окремо чи разом. Зрештою, вирішили “Хвилю” проводити в рамках операції “Бумеранг”.

“Хвиля застосовується для “локалізації і подавлення масових безпорядків”. Згідно з цим планом, правоохоронці мали арештувати всіх, хто був на Майдані, зробити фільтраційні пункти, шукати зброю, вибухівку.

- Це те, що ми називаємо “зачистка Майдану”? — уточнює у свідка представник потерпілих Закревська

- Саме так.

Захист Щеголєва протестує, адже “зачистка Майдану” — це не юридичний термін. Але представник зауважує, що саме так події, які відбувались в ту ніч на Майдані, називали потерпілі — поранені протестувальники, які допитувались в суді раніше.

“Хвиля” і “Бумеранг” прописані в нормативних актах МВС та СБУ. Операцію “Хвиля” вводить в дію міністр внутрішніх справ, операцію Бумеранг — голова СБУ”, — продовжує Москаль.

На питання представника потерпілих Закревської, чому Москалю передали непідписані документи (план Хвиля і Бумеранг), і де потрібно було шукати оригінал, свідок відповідає:

“Це документи під грифом “таємно”, відтак підписаний оригінал існував в єдиному екземплярі і з нього заборонено робити копії, ніхто навіть зі штабу не міг би його скопіювати з підписом. А де лежать? — в сейфі. “Хвиля” у Ратушняка в сейфі, а “Бумеранг” у Тоцького”. Що сталося з Тоцьким та Ратушняком? Повтікали”, — наголосив Москаль.

Фото: Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory

Він зазначив, що приходив до СБУ в лютому 2014-го та хотів вилучити план операції “Бумеранг”. Однак МВС не надало людей для забезпечення операції, і оригінали планів йому не дали. Чому силове забезпечення мало бути саме від МВС, Москаль не пояснив. Щодо сейфу Ратушняка, де за логікою необхідно було відразу шукати план “Хвиля” (а Аваков вже 23-го лютого замінив Захарченка в МВС), Москаль чомусь нічого не зазначив — переключився на документацію “Беркуту”.

“Поки я чекав, що МВС дасть мені людей, Кусюк (тодішній керівник “Беркуту” Сергій Кусюк, — Авт.) з кулегільзотекою опинився в Криму”, — зазначив свідок.

Щеголєв назвав плани штурму “чернетками”. Москаль спростував

Захисник Щеголєва Кирило Легких після озвученого відразу поставив Москалю маніпулятивне питання:

“Чи правильно я розумію, що інформація, на підставі якої генерал-майора Щеголєва тримали під вартою — це документи, які передав вам ваш помічник, і які ви не перевіряли?”.

Прокурор Олександр Супрун зазначив, що це маніпуляція і Щеголєва тримали під вартою не лише на підставі цих документів. Суд погодився з прокурором. А Москаль зазначив, що перевіряв ці документи як голова ТСК. Плани були розписані в деталях і все збігалось із тим, що відбувалось на Майдані в ту ніч. Аж до номерів телефонів виконавців, які вже після подій ведучий Еспресо ТВ перевірив в прямому ефірі.

Фото: Катерина Серко Сумний Щеголєв та його гелева ручка

Обвинувачений Олександр Щеголєв у свою чергу намагався донести позицію про те, що ці документи, нібито, були лише “чернетками”.

“Є документи з категорії чорновиків та офіційні документи… Є таке поняття як превентивний план”, — зазначив Щеголєв.

Геннадій Москаль зітхнув і вчергове відповів:

“Це не були чернетки. Це був реальний, детальний план проведення антитерористичної операції”.

Далі він зачитав частину тексту з цього плану:

“З метою попередження та припинення озброєного нападу на органи державної влади здійснити штурм будівлі Будинку профспілок за окремої команди керівника спеціального заходу. Керівником спеціального заходу визначити начальника ГУ СБУ в місті києві та київської області (Щеголєва — Авт.)”.

Фото: скрін трансляції

Свідок додав, що в плані були вказані прізвища реальних виконавців, старші груп. А також реальні номери телефонів виконавців і відповідальних.

“Я всіх знав за прізвищами. Тим паче, ми дзвонили за цими номерами і запрошували на засідання ТСК. Ніхто не прийшов, але телефони зазначені правильно”, — наголосив Москаль.

Та найголовніше, за словами Москаля, що події, які відбувалися під час штурму Майдану і будинку Профспілок 18 лютого, повністю відповідали прописаному в плані.

Також Геннадій Москаль у суді підтвердив, що тимчасова слідча комісія вивчала і лист Щеголєва, направлений 18.02.2014 р. тодішньому голові КМДА Володимиру Макеєнку, про зупинення роботи метрополітену.

Щеголєв заперечив, що в листі була саме ВИМОГА про припинення роботи метро. Наголошуючи, що це просто прохання.

“Чи є там у листі вимога зупинити метро?”, — запитав Щеголєв.

“Аякже. Ви ж там пишете про загрозу терористичного акту. Чи ви писали просто так, розважитись і подивитись: зупинять чи ні?”, — відповів Москаль.

Далі суддя Павло Слободянюк зачитав частину тексту цього листа.

Фото: скрін відео суддя Павло Слободянюк

“Впродовж тривалого часу в місті Києві відбуваються події, що супроводжуються погромами, підпалами, нищенням майна, захопленням офіційних будівель, та класифікуються як масові заворушення. Передбачається, що найближчим часом до міста Києва буде прибувати велика кількість учасників масових протестних акцій, серед яких перебуватимуть особи, здатні до вчинення протиправних дій. У зв’язку з чим зберігається висока ймовірність вчинення терористичних актів екстремістськи налаштованими особами, збільшується кількість анонімних повідомлень про мінування об'єктів господарювання, місць з масовим перебуванням людей, зокрема метрополітену. З урахування викладеного та з метою попередження можливих протиправних дій на транспорті просимо найближчими днями тимчасово обмежити рух поїздів метрополітену”.

Потім захист знову сперечався з приводу дати, коли був надісланий цей лист. Адвокат Щеголєва Рибін наполягав, що це було вже після штурму 19-го лютого, і ні на що не вплинуло. (З натяком на те, що метро було зупинене за ініціативи Макеєнка).

Москаль заперечив, зазначивши, що в матеріалах ТСК був лист, направлений і отриманий КМДА саме 18-го лютого. І саме його ТСК передала прокуратурі. Суд дослідив цей лист і зазначив, що на наклейці КМДА зазначається саме 18-те лютого.

Нове керівництво СБУ забороняло підлеглим ходити на засідання ТСК і свідчити про Майдан

Прокурор Супрун відразу зауважив, що це знову маніпуляція. За його словами, у висновку службового розслідування констатувалося лише те, що не було законних підстав і необхідних документів для введення в дію АТО відповідно до закону.

Москаль пояснив таку “обережну” позицію СБУ:

“Попри те, що прийшло нове керівництво СБУ в особі Василя Грицака, СБУ давала вказівку всім працівникам не ходити на засідання ТСК. В приватній розмові Василь Грицак визнавав дійсність документів (план “Хвиля”, “Бумеранг” - Авт.), але казав: ти розумієш, що виховати хороших співробітників, наприклад “Альфи”, за один день неможливо. Це потрібно 10-20 років, тому ми так себе і поводимо”, — зазначив Москаль.

Твердження про те, що антитерористичної операції на Майдані, нібито, не було, свідок також спростував.

“Була спільна заява Якименка та Захарченка 18 лютого про те, що на території міста Києва проводиться антитерористична операція. Майже всі телеканали цю заяву поширювали. 19 лютого Якименко оголосив про терористичну операцію по всій Україні”, — сказав Москаль.

На питання адвоката Закревської, чи не могло це відео бути змонтованим чи знятим в іншу дату, Москаль заперечив, зазначивши, що ТСК зібрала відео телеканалів, які транслювали цю заяву і верифікували відео.

“Штурм Будинку профспілок з усіма його наслідками був? Був. Лист про зупинку метро за підписом пана Щеголєва був? Був. Те, що він був керівником штурму Будинку профспілок: хто може цей факт заперечувати? Якщо СБУ дає такі відповіді, то хай РНБО їм дасть оцінку”, — продовжив свідок.

Зазначимо, що свідок також прокоментував те, чому Верховна Рада не розглянула звіт ТСК про дії правоохоронців на Майдані. За словами Геннадія Москаля, звіт знаходився у регламентному комітеті. І саме він мав винести його на розгляд Верховної Ради, але цього не зробив. Комітет тоді складався переважно із депутатів “Партії регіонів”, а очолював його до свого призначення на пост голови КМДА вже згаданий Володимир Макеєнко.

“Я дзвонив тоді Олександру Єфремову, який був одним із лідерів регламентного комітету, і питав: чого не виносите звіт на розгляд депутатів? Він мені сказав: “ми вивчаємо”, — зазначив Москаль.

Захист Щеголєва протиставив словам Москаля відповідь на адвокатський запит від апарату Верховної Ради, де зазначалось, що начебто звіт ТСК Москаля ніколи не реєструвався у Верховній Раді, а листи, які Москаль направляв від імені ТСК в Генпрокуратуру, СБУ, інші держоргани — теж не були зареєстровані в апараті Верховної Ради, натякаючи на те, що всіх цих документів ніколи не існувало.

Але Москаль заперечив, показав копії частини з цих листів, які долучені до матеріалів справи, і відповіді на них. Зазначив, що направляв листи самостійно, не через апарат Верховної Ради, і що звіт ТСК був зареєстрований в регламентному комітеті.

Свідок нагадав, що ТСК винесла 48 висновків про дії правоохоронців під час Революції Гідності. Їх направили до Генпрокуратури та в регіональні прокуратури.

Після допиту Москаля прокурор Супрун відразу заявив клопотання про допит наступного свідка — згаданого Москалем Максима Якубовського. А захисник Рибін — заявив відвід прокурору. Проте суд зазначив, що захист зловживає правом на відвід. А клопотання прокурора задовольнив.

І в наступному засіданні 17 листопада. мають допитувати заступника Генерального прокурора — Максима Якубовського. При цьому адвокати Щеголєва засумнівались, чи не виникає у прокурорів конфлікт інтересів з таким свідком, який одночасно є замом Генерального прокурора. Проте прокурори зазначили, що конфлікту немає і в наступне засідання вони нададуть відповідні підтвердження.

Переглянути трансляцію допиту Геннадія Москаля в суді можна за цим посиланням.

Нагадаємо, колишнього керівника СБУ в Київській області Олександра Щеголєва обвинувачують в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази у Будинку профспілок.

За версією обвинувачення, Олександр Щеголєв 18 лютого 2014 року організував роботу штабу з управління антитерористичною операцією, брав участь у координації дій силовиків, які в цей час витісняли мітингувальників з Майдану Незалежності, прилеглих вулиць і Будинку профспілок.