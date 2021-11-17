​Поліція Дніпра затримала санітарку будинку для літніх людей, де під час пожежі загинули п’ятеро жінок

Поліція Дніпра затримала санітарку будинку для осіб похилого віку, де під час пожежі загинули п’ятеро жінок.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Наразі поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали адміністратора та санітарку закладу. В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи. Слідство триває", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодекс. Санкція статті – до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, під час пожежі у приватному будинку для літніх людей "Тепло любих" сталася пожежа. Загнули п'ятер жінок. Попередньо встановлено, що вони могли отруїтися чадним газом.

Всього у будинку проживало 30 осіб віком від 75 до 89 років, з яких 23 лежачих хворих.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що цього року був здійснений 41 моніторинговий візит до приватних закладів різних типів. З них 29 - до приватних геріатричних пансіонатів з метою моніторингу додержання прав осіб, які там перебувають. У 90% таких візитів було зафіксовано порушення протипожежних норм.

У липні у Кривому Розі сталася пожежа у пансіонаті для літніх людей. На момент займання всередині будинку заходилось 25 осіб: 22 мешканці пансіонату та троє медпрацівників. Іх врятували. Жертв та постраждалих не було.

У січні в Харкові загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі було виявлено тіла 15 загиблих. Попередня причина займання - необережне поводження з електронагрівальними приладами. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.