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​Поліція Дніпра затримала санітарку будинку для літніх людей, де під час пожежі загинули п’ятеро жінок

Раніше затримали також адміністратора закладу.

​Поліція Дніпра затримала санітарку будинку для літніх людей, де під час пожежі загинули п’ятеро жінок
Фото: Людмила Денісова

Поліція Дніпра затримала санітарку будинку для осіб похилого віку, де під час пожежі загинули п’ятеро жінок

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Наразі поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали адміністратора та санітарку закладу. В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи. Слідство триває", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодекс. Санкція статті – до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, під час пожежі у приватному будинку для літніх людей "Тепло любих" сталася пожежа. Загнули п'ятер жінок. Попередньо встановлено, що вони могли отруїтися чадним газом.

Всього у будинку проживало 30 осіб віком від 75 до 89 років, з яких 23 лежачих хворих.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що цього року був здійснений 41 моніторинговий візит до приватних закладів різних типів. З них 29 - до приватних геріатричних пансіонатів з метою моніторингу додержання прав осіб, які там перебувають. У 90% таких візитів було зафіксовано порушення протипожежних норм.

У липні у Кривому Розі сталася пожежа у пансіонаті для літніх людей. На момент займання всередині будинку заходилось 25 осіб: 22 мешканці пансіонату та троє медпрацівників. Іх врятували. Жертв та постраждалих не було.

У січні в Харкові  загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі було виявлено тіла 15 загиблих. Попередня причина займання - необережне поводження з електронагрівальними приладами. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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